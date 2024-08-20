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Муфтий назвал запрет УПЦ убийством демократии - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
14:28 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/upts-1967324392.html
Муфтий назвал запрет УПЦ убийством демократии
Муфтий назвал запрет УПЦ убийством демократии - РИА Новости, 20.08.2024
Муфтий назвал запрет УПЦ убийством демократии
Запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви является убийством демократии и богоборчеством, сказал РИА Новости генеральный представитель... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:28
2024-08-20T14:28
религия
украина
россия
северный кавказ
шафиг пшихачев
верховная рада украины
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви является убийством демократии и богоборчеством, сказал РИА Новости генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. "Запрет УПЦ – это дело рук тех, кто идет против Всевышнего, это убийство демократических основ любой страны и богоборчество, богохульство в натуральном смысле", - сказал Пшихачев. По словам религиозного деятеля, мусульмане России с сильной тревогой восприняли новость о запрете УПЦ. "У нас немало братьев-православных на Украине – настоящих патриотов своей Отчизны, которым не все равно, какой будет их страна завтра. Истинные патриоты противостоят враждебным силам, которые подпитывают громадными деньгами своих марионеток. Мы желаем настоящим православным братьям Украины терпения и силы, выражаем солидарность их духовной борьбе с врагами", - сказал муфтий Пшихачев. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240816/plan-1966428670.html
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украина, россия, северный кавказ, шафиг пшихачев, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Северный Кавказ, Шафиг Пшихачев, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Муфтий назвал запрет УПЦ убийством демократии

Муфтий Пшихачев назвал запрет УПЦ убийством демократии и богохульством

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШафиг Пшихачев
Шафиг Пшихачев - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шафиг Пшихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет Верховной радой канонической Украинской православной церкви является убийством демократии и богоборчеством, сказал РИА Новости генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.
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"Запрет УПЦ – это дело рук тех, кто идет против Всевышнего, это убийство демократических основ любой страны и богоборчество, богохульство в натуральном смысле", - сказал Пшихачев.
По словам религиозного деятеля, мусульмане России с сильной тревогой восприняли новость о запрете УПЦ.
"У нас немало братьев-православных на Украине – настоящих патриотов своей Отчизны, которым не все равно, какой будет их страна завтра. Истинные патриоты противостоят враждебным силам, которые подпитывают громадными деньгами своих марионеток. Мы желаем настоящим православным братьям Украины терпения и силы, выражаем солидарность их духовной борьбе с врагами", - сказал муфтий Пшихачев.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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