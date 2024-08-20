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В Совфеде прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
14:21 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/upts-1967319052.html
В Совфеде прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ
В Совфеде прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
В Совфеде прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ
Запрет на Украине Украинской православной церкви — позорное решение властей, киевские власти признают свои слабость и неправоту, заявил вице-спикер Совета... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:21
2024-08-20T14:21
религия
ситуация вокруг упц
совет федерации рф
верховная рада украины
константин косачев
киев
украина
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет на Украине Украинской православной церкви — позорное решение властей, киевские власти признают свои слабость и неправоту, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ. "Позорное решение Верховной Рады Украины о запрете в стране религиозных организаций, якобы связанных с Россией, в итоге принято. И не столь важно, что не подавляющим большинством. Да, остаются люди, которые ещё верят, что какую-то видимость демократии и свободы слова в стране нужно оставить. Но главное в этом решении - признание своей слабости и неправоты своего дела", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что на Украине продолжаются гонения на всё инакомыслие — это и демонстрирует беспомощность властей перед теми, кто верен своим убеждениям. "Умиляют на этом фоне заявления из Европы, что Украина практически готова к членству в ЕС. Это много говорит - даже кричит - не о нынешней Украине, с ней все ясно, но о самом Евросоюзе и его принципах. Бог поругаем не бывает, и чем глубже сжимает Киев пружину терпения собственного народа, тем сильнее она может однажды разжаться", - резюмировал политик. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240820/upts-1967307628.html
https://ria.ru/20240820/upts-1967292036.html
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ситуация вокруг упц, совет федерации рф, верховная рада украины, константин косачев, киев, украина, россия, украинская православная церковь, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины, Константин Косачев, Киев, Украина, Россия, Украинская православная церковь, В мире
В Совфеде прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ

Вице-спикер Совфеда назвал позорным решение Киева о запрете на Украине УПЦ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет на Украине Украинской православной церкви — позорное решение властей, киевские власти признают свои слабость и неправоту, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Адвокат УПЦ назвал решение Рады по ее запрету религиозной чисткой
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"Позорное решение Верховной Рады Украины о запрете в стране религиозных организаций, якобы связанных с Россией, в итоге принято. И не столь важно, что не подавляющим большинством. Да, остаются люди, которые ещё верят, что какую-то видимость демократии и свободы слова в стране нужно оставить. Но главное в этом решении - признание своей слабости и неправоты своего дела", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что на Украине продолжаются гонения на всё инакомыслие — это и демонстрирует беспомощность властей перед теми, кто верен своим убеждениям.
"Умиляют на этом фоне заявления из Европы, что Украина практически готова к членству в ЕС. Это много говорит - даже кричит - не о нынешней Украине, с ней все ясно, но о самом Евросоюзе и его принципах. Бог поругаем не бывает, и чем глубже сжимает Киев пружину терпения собственного народа, тем сильнее она может однажды разжаться", - резюмировал политик.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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РелигияСитуация вокруг УПЦСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныКонстантин КосачевКиевУкраинаРоссияУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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