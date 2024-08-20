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Адвокат УПЦ назвал решение Рады по ее запрету религиозной чисткой
Адвокат УПЦ назвал решение Рады по ее запрету религиозной чисткой - РИА Новости, 20.08.2024
Адвокат УПЦ назвал решение Рады по ее запрету религиозной чисткой
Международный адвокат канонической Украинской православной церковки Роберт Амстердам назвал назвал разрешение Рады по ее запрету незаконной религиозной чисткой, РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:45
2024-08-20T13:45
2024-08-20T13:47
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международный адвокат канонической Украинской православной церковки Роберт Амстердам назвал назвал разрешение Рады по ее запрету незаконной религиозной чисткой, нарушающей международное право, и пообещал продолжить борьбу, чтобы привлечь к ответственности тех, кто спонсирует и продвигает преследование церкви.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью для запрета было уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью."Мы продолжим нашу борьбу, чтобы защитить нашего клиента и его прихожан от этих нарушений их прав, и будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто спонсировал этот предосудительный закон о религиозной чистке, перед всеми доступными международными юридическими инстанциями", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации Save the UOC.Амстердам настаивает, что последнее решение Рады равносильно "одному из самых жестких ограничений религиозной свободы современной эпохи", наносит удар по правам миллионов граждан Украины и является грубым нарушением религиозной свободы.
https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html
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Адвокат УПЦ назвал решение Рады по ее запрету религиозной чисткой
Адвокат УПЦ Амстердам назвал запрет Рады незаконной религиозной чисткой