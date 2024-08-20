https://ria.ru/20240820/uolts-1967434906.html

Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго

Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго - РИА Новости, 20.08.2024

Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго

Группа пропалестинских активистов во вторник предприняла попытку саботировать выступление кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца в РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:21

2024-08-20T23:21

2024-08-20T23:22

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израиль

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в мире

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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Группа пропалестинских активистов во вторник предприняла попытку саботировать выступление кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца в Чикаго, что побудило сотрудников Секретной службы отреагировать на угрозу общественному порядку, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уолц впервые с начала проходящего в городе общенационального съезда демократов выступил перед публикой на тему проблем женщин в американском обществе. В разгар мероприятия речь политика прервали крики проникнувших на площадку пропалестинских активистов, которые развернули плакаты с требованиями прекратить поставки оружия Израилю и защитить права палестинских граждан. На произошедшее стремительно отреагировала служба безопасности, которая вывела активистов за пределы зала, где выступал Уолц, в то время как сам политик продолжил выступление. Спустя несколько минут корреспондент РИА Новости заметил, как свыше десяти сотрудников Секретной службы США направились к месту, куда вывели протестующих. От каких-либо комментариев агентству относительно случившегося они отказались.

https://ria.ru/20240817/kharris-1966827486.html

чикаго

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чикаго, сша, израиль, тим уолц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире