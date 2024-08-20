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Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго - РИА Новости, 20.08.2024
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23:21 20.08.2024 (обновлено: 23:22 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/uolts-1967434906.html
Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго
Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго - РИА Новости, 20.08.2024
Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго
Группа пропалестинских активистов во вторник предприняла попытку саботировать выступление кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца в РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:21
2024-08-20T23:22
чикаго
сша
израиль
тим уолц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Группа пропалестинских активистов во вторник предприняла попытку саботировать выступление кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца в Чикаго, что побудило сотрудников Секретной службы отреагировать на угрозу общественному порядку, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Уолц впервые с начала проходящего в городе общенационального съезда демократов выступил перед публикой на тему проблем женщин в американском обществе. В разгар мероприятия речь политика прервали крики проникнувших на площадку пропалестинских активистов, которые развернули плакаты с требованиями прекратить поставки оружия Израилю и защитить права палестинских граждан. На произошедшее стремительно отреагировала служба безопасности, которая вывела активистов за пределы зала, где выступал Уолц, в то время как сам политик продолжил выступление. Спустя несколько минут корреспондент РИА Новости заметил, как свыше десяти сотрудников Секретной службы США направились к месту, куда вывели протестующих. От каких-либо комментариев агентству относительно случившегося они отказались.
https://ria.ru/20240817/kharris-1966827486.html
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чикаго, сша, израиль, тим уолц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Чикаго, США, Израиль, Тим Уолц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Пропалестинские активисты попытались сорвать выступление Уолца в Чикаго

Группа пропалестинских активистов попыталась сорвать выступление Уолца в Чикаго

© AP Photo / Abbie ParrТим Уолц
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Тим Уолц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Группа пропалестинских активистов во вторник предприняла попытку саботировать выступление кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца в Чикаго, что побудило сотрудников Секретной службы отреагировать на угрозу общественному порядку, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Уолц впервые с начала проходящего в городе общенационального съезда демократов выступил перед публикой на тему проблем женщин в американском обществе. В разгар мероприятия речь политика прервали крики проникнувших на площадку пропалестинских активистов, которые развернули плакаты с требованиями прекратить поставки оружия Израилю и защитить права палестинских граждан.
На произошедшее стремительно отреагировала служба безопасности, которая вывела активистов за пределы зала, где выступал Уолц, в то время как сам политик продолжил выступление. Спустя несколько минут корреспондент РИА Новости заметил, как свыше десяти сотрудников Секретной службы США направились к месту, куда вывели протестующих. От каких-либо комментариев агентству относительно случившегося они отказались.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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ЧикагоСШАИзраильТим УолцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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