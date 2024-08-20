https://ria.ru/20240820/ukraina-1967430924.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в городе Шостка в Сумской области на севере Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:34
2024-08-20T22:34
2024-08-20T22:34
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Шостка в Сумской области на севере Украины, сообщило местное издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, украина, сумская область, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Страна": взрывы прогремели в городе Шостка в Сумской области на севере Украины