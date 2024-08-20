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В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.08.2024
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:46
2024-08-20T19:46
2024-08-20T19:46
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в 19.32 мск воздушную тревогу объявили в Одесской области, следом – в Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Киевская область, Россия, В мире
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Одесской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу