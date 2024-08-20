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"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
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17:32 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
ВСУ направили войска в курское приграничье, так как их все равно бы не хватило для улучшения бедственного положения украинской армии в Донбассе, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:32
2024-08-20T17:32
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ направили войска в курское приграничье, так как их все равно бы не хватило для улучшения бедственного положения украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату Бориславу Березе.По его словам, решение о начале боевых действий в Курской области было продиктовано пониманием, что в Донбассе положение ВСУ граничит с катастрофой."Глядя на военные карты, — очень сложно было бы теми силами, которые мы используем тут, на северном направлении, на Курском, — сложно было бы перехватить инициативу где-либо", — утверждает депутат.Как отметил Костенко, ВСУ не обладают достаточным количеством резервов и боеприпасов, чтобы изменить положение, в которое они попали.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240820/dzhonson-1967337841.html
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безопасность, россия, украина, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, донбасс
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"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ

Депутат Рады: ВСУ направились в Курскую область из-за катастрофы в Донбассе

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ направили войска в курское приграничье, так как их все равно бы не хватило для улучшения бедственного положения украинской армии в Донбассе, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату Бориславу Березе.
По его словам, решение о начале боевых действий в Курской области было продиктовано пониманием, что в Донбассе положение ВСУ граничит с катастрофой.
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"Глядя на военные карты, — очень сложно было бы теми силами, которые мы используем тут, на северном направлении, на Курском, — сложно было бы перехватить инициативу где-либо", — утверждает депутат.
Как отметил Костенко, ВСУ не обладают достаточным количеством резервов и боеприпасов, чтобы изменить положение, в которое они попали.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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