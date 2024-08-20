https://ria.ru/20240820/ukraina-1967362572.html

На Украине задержали семерых подозреваемых в поджогах автомобилей военных

На Украине задержали семерых подозреваемых в поджогах автомобилей военных - РИА Новости, 20.08.2024

На Украине задержали семерых подозреваемых в поджогах автомобилей военных

Семь человек задержаны на Украине по подозрению в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ и сотрудников военкомата в Днепропетровской и Закарпатской областях,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:29

2024-08-20T16:29

2024-08-20T16:29

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Семь человек задержаны на Украине по подозрению в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ и сотрудников военкомата в Днепропетровской и Закарпатской областях, сообщает во вторник служба безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще три группы, которые совершали поджоги в Днепропетровской и Закарпатской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как утверждается, двое жителей Киева задержаны по подозрению в поджоге автомобилей сотрудников военкомата в Закарпатской области. Они привлекали к поджогам жителей Ужгорода и Мукачево. В Днепропетровске задержаны три человека, которые, как утверждается, сожгли пять автомобилей военных ВСУ. Еще двоих "взяли по горячим следам" в Кривом Роге. Задержанным вменяются нарушения статей "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований"; "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Им грозит лишение свободы до 10 лет. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965787571.html

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в мире, закарпатская область, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, днепропетровская область