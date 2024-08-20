https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html

"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ

"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024

"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ

Принятие парламентом Украины закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь, говорит об отказе Украины от своих духовных корней, власти пытаются РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:40

2024-08-20T15:40

2024-08-20T18:08

религия

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петр порошенко

украинская православная церковь

верховная рада украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Принятие парламентом Украины закона, позволяющего запретить Украинскую православную церковь, говорит об отказе Украины от своих духовных корней, власти пытаются лишить православных людей духовной основы, сказал РИА Новости глава центрального Духовного управления буддистов России (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Все это напоминает 1937 год, когда власти, не считаясь с мнением и желанием народа, ради своих интересов готовы уничтожить то, что стояло веками. Ни к чему хорошему это не приведет, будет только хуже. Украинские власти не останавливает даже тот факт, что Украинская православная церковь - это самая большая конфессия Украины и самая большая община верующих. По сути, Украина отказалась от своих духовных корней и пытается лишить этой духовной основы всех православных страны. Это печально, я желаю всем православным Украины сил и терпения", - сказал Киришов. В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" ранее пояснили, что после вступления в силу закона госслужба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет "аффилированности с московской церковью". Признанные такими религиозные организации будут лишены права пользоваться государственным и коммунальным имуществом. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240816/plan-1966428670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, петр порошенко, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия