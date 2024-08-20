https://ria.ru/20240820/ukraina-1967345916.html

Священник рассказал о положении верующих на Украине после запрета УПЦ

Священник рассказал о положении верующих на Украине после запрета УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024

Священник рассказал о положении верующих на Украине после запрета УПЦ

После принятия закона, дающего право запретить на Украине каноническую Украинскую православную церковь верующие оказались в положении христиан времен Римской... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:31

2024-08-20T15:31

2024-08-20T15:31

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андрей новиков (атц снг)

петр порошенко

украинская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. После принятия закона, дающего право запретить на Украине каноническую Украинскую православную церковь верующие оказались в положении христиан времен Римской империи, когда против них велись открытие репрессии, а христианство было под запретом, сказал РИА Новости настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, уехавший в Россию из Одессы в 2014 году из-за преследований Службы безопасности Украины. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Часть русской земли занята сейчас богоборцами. На территориях, подконтрольных Украине, запрещают истинную церковь – Украинскую православную. И тех, кто не будет готов предать ее, кто сохранит верность Церкви, Христу, ждет на этой территории фактически катакомбное, подпольное существование. Тех, кого будут выявлять, предполагаю, либо убьют, либо бросят в тюрьму. Это можно сравнить с временами Римской империи, когда христианство было под запретом и на верующих были открытые гонения. Даже при большевиках, несмотря на репрессии, православную церковь законодательно не запрещали", - сказал отец Андрей Новиков. Он напомнил, что новый закон предусматривает для УПЦ девять месяцев как бы отсрочки. "Хочу надеяться, что за эти девять месяцев мы одержим победу, и этот вопрос о запрете Украинской православной церкви будет неактуален. Но до того для мирян и духовенства УПЦ на Украине будут очень тяжелые времена", - заключил собеседник агентства. В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" ранее пояснили, что после вступления в силу закона госслужба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет "аффилированности с московской церковью". Признанные такими религиозные организации будут лишены права пользоваться государственным и коммунальным имуществом. Как сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности", "если хотя бы один из пяти определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет выявлен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней", а "если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации". При этом судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона. В партии добавили, что основанием решения суда о запрете религиозной организации может стать и "пропаганда русского мира". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240820/upts-1967319052.html

https://ria.ru/20240818/upts-1966912314.html

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