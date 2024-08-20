https://ria.ru/20240820/ukraina-1967333256.html

В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине

В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024

В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине

Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом направлен на расширение гонений на ее верующих и попрание религиозных свобод, заявил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:55

2024-08-20T14:55

2024-08-20T14:55

религия

украина

николай балашов

украинская православная церковь

верховная рада украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом направлен на расширение гонений на ее верующих и попрание религиозных свобод, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Запрет направлен на расширение гонений киевского режима в отношении Украинской православной церкви и очевидное попрание международно признанных прав человека в области религиозной свободы", - сказал РИА Новости Балашов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, николай балашов, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия