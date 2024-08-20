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В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
14:55 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967333256.html
В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине
В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине
Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом направлен на расширение гонений на ее верующих и попрание религиозных свобод, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:55
2024-08-20T14:55
религия
украина
николай балашов
украинская православная церковь
верховная рада украины
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом направлен на расширение гонений на ее верующих и попрание религиозных свобод, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Запрет направлен на расширение гонений киевского режима в отношении Украинской православной церкви и очевидное попрание международно признанных прав человека в области религиозной свободы", - сказал РИА Новости Балашов.
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украина, николай балашов, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Николай Балашов, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине

Советник патриарха Кирилла Балашов: запрет УПЦ направлен на расширение гонений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом направлен на расширение гонений на ее верующих и попрание религиозных свобод, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ. Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
"Запрет направлен на расширение гонений киевского режима в отношении Украинской православной церкви и очевидное попрание международно признанных прав человека в области религиозной свободы", - сказал РИА Новости Балашов.
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РелигияУкраинаНиколай БалашовУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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