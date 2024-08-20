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Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967330701.html
Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ
Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ
Привлечение женщин к традиционно "мужским" профессиям не поможет Украине решить проблему нехватки рабочей силы, пишет газета New York Times. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:46
2024-08-20T14:46
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Привлечение женщин к традиционно "мужским" профессиям не поможет Украине решить проблему нехватки рабочей силы, пишет газета New York Times. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими". "Как считают экономисты, даже с учетом притока женщин... их не хватит, чтобы заменить всех ушедших мужчин", - пишет издание. По словам исполнительного директора киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, процент работающих женщин превышает показатели до февраля 2022 года. Однако, подчеркивает он, слишком много людей покинули Украину, в результате чего восполнение дефицита рабочих рук не представляется возможным. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ

NYT: женщины на мужских профессиях не восполнят нехватку рабочей силы на Украине

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве
Люди на улице в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Привлечение женщин к традиционно "мужским" профессиям не поможет Украине решить проблему нехватки рабочей силы, пишет газета New York Times.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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"Как считают экономисты, даже с учетом притока женщин... их не хватит, чтобы заменить всех ушедших мужчин", - пишет издание.
По словам исполнительного директора киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, процент работающих женщин превышает показатели до февраля 2022 года. Однако, подчеркивает он, слишком много людей покинули Украину, в результате чего восполнение дефицита рабочих рук не представляется возможным.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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