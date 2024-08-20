https://ria.ru/20240820/ukraina-1967330701.html

Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ

Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

Женщины не смогут восполнить нехватку рабочей силы на Украине, пишут СМИ

Привлечение женщин к традиционно "мужским" профессиям не поможет Украине решить проблему нехватки рабочей силы, пишет газета New York Times. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:46

2024-08-20T14:46

2024-08-20T14:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Привлечение женщин к традиционно "мужским" профессиям не поможет Украине решить проблему нехватки рабочей силы, пишет газета New York Times. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими". "Как считают экономисты, даже с учетом притока женщин... их не хватит, чтобы заменить всех ушедших мужчин", - пишет издание. По словам исполнительного директора киевского центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, процент работающих женщин превышает показатели до февраля 2022 года. Однако, подчеркивает он, слишком много людей покинули Украину, в результате чего восполнение дефицита рабочих рук не представляется возможным. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире