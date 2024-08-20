https://ria.ru/20240820/ukraina-1967328051.html

Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников

Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников - РИА Новости, 20.08.2024

Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников

Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины, сообщила во... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:36

2024-08-20T14:36

2024-08-20T14:36

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины, сообщила во вторник депутат украинского парламента Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.Владимир Зеленский 15 августа потребовал от Верховной рады "безотлагательно" рассмотреть законопроект о гражданстве Украины для иностранных наемников. "Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины", - написала Геращенко.Законопроектом разрешается иностранцам и лицам без гражданства, воюющим на Украине, получать вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы просрочены. Также документ предоставляет членам семей военных право на временное проживание. Кроме того, документ позволяет требовать от граждан РФ и Белоруссии, которые стали украинцами, подать документы об отказе от иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения. Предлагается также предоставить возможность новым украинским гражданам выполнить обязательства о сдаче экзаменов в течение двух лет после отмены военного положения. Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в октябре 2023 года заявил, что поддерживает введение множественного гражданства на Украине, за исключением двойного гражданства с РФ и "недружественными странами". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922748742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, белоруссия, ирина геращенко, владимир зеленский, дмитрий кулеба, верховная рада украины, вооруженные силы украины