Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 20.08.2024 (обновлено: 14:30 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/udary-1967316027.html
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.08.2024
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:09
2024-08-20T14:30
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области

МО РФ: Авиация ударила по бригадам ВСУ в районах семи сел в Сумской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала