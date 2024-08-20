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Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.08.2024
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:09
2024-08-20T14:09
2024-08-20T14:30
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
МО РФ: Авиация ударила по бригадам ВСУ в районах семи сел в Сумской области