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Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 20.08.2024

Российская авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области

Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:09

2024-08-20T14:09

2024-08-20T14:30

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация нанесла удары по скоплению военнослужащих и техники ВСУ в районах семи сел Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность