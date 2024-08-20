https://ria.ru/20240820/udar-1967418641.html

Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану

Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану - РИА Новости, 20.08.2024

Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану

Израильский БПЛА нанес удар по дому в поселении Аль-Духйера в Южном Ливане, два человека погибли и двое получили ранения, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:56

2024-08-20T20:56

2024-08-20T20:56

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 20 авг - РИА Новости. Израильский БПЛА нанес удар по дому в поселении Аль-Духйера в Южном Ливане, два человека погибли и двое получили ранения, сообщил во вторник РИА Новости ливанский полевой источник. "Двое погибли и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника по дому в Аль-Духейра, административный округ Тира",- сказал собеседник агентства. По словам источника, в результате атаки дом был полностью разрушен. Ранее во вторник утром израильская авиация также нанесла удары по целям в поселении Айта Шааб в южном Ливане. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в ответ на удары израильской авиации атаковали позиции армии Израиля в приграничной зоне. В том числе был атакован штаб 146 бригады армии Израиля и два опорных пункта.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году