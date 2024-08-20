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Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану - РИА Новости, 20.08.2024
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20:56 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/udar-1967418641.html
Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану
Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану - РИА Новости, 20.08.2024
Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану
Израильский БПЛА нанес удар по дому в поселении Аль-Духйера в Южном Ливане, два человека погибли и двое получили ранения, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:56
2024-08-20T20:56
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 20 авг - РИА Новости. Израильский БПЛА нанес удар по дому в поселении Аль-Духйера в Южном Ливане, два человека погибли и двое получили ранения, сообщил во вторник РИА Новости ливанский полевой источник. "Двое погибли и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника по дому в Аль-Духейра, административный округ Тира",- сказал собеседник агентства. По словам источника, в результате атаки дом был полностью разрушен. Ранее во вторник утром израильская авиация также нанесла удары по целям в поселении Айта Шааб в южном Ливане. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в ответ на удары израильской авиации атаковали позиции армии Израиля в приграничной зоне. В том числе был атакован штаб 146 бригады армии Израиля и два опорных пункта.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник сообщил о гибели двух человек после удара ЦАХАЛ по Южному Ливану

Израильский БПЛА нанес удар по дому в Южном Ливане, погибли 3 человека

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 авг - РИА Новости. Израильский БПЛА нанес удар по дому в поселении Аль-Духйера в Южном Ливане, два человека погибли и двое получили ранения, сообщил во вторник РИА Новости ливанский полевой источник.
"Двое погибли и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника по дому в Аль-Духейра, административный округ Тира",- сказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате атаки дом был полностью разрушен.
Ранее во вторник утром израильская авиация также нанесла удары по целям в поселении Айта Шааб в южном Ливане.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" в ответ на удары израильской авиации атаковали позиции армии Израиля в приграничной зоне. В том числе был атакован штаб 146 бригады армии Израиля и два опорных пункта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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