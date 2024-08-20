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В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 20.08.2024 (обновлено: 11:19 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/udar-1967263009.html
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу - РИА Новости, 20.08.2024
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу
Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:06
2024-08-20T11:19
специальная военная операция на украине
бровары
в мире
украина
киевская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришелся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады. Известно, что на заводе изготовляли наполнители для снарядов и ракет РСЗО", - заявил РИА Новости Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бровары
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бровары, в мире, украина, киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Бровары, В мире, Украина, Киевская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу

Лебедев: нанесен удар по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу под Киевом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришелся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады. Известно, что на заводе изготовляли наполнители для снарядов и ракет РСЗО", - заявил РИА Новости Лебедев.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБроварыВ миреУкраинаКиевская областьСергей Лебедев
 
 
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