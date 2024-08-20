https://ria.ru/20240820/udar-1967263009.html

В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу

В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу - РИА Новости, 20.08.2024

В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу

Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:06

2024-08-20T11:06

2024-08-20T11:19

специальная военная операция на украине

бровары

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украина

киевская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришелся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады. Известно, что на заводе изготовляли наполнители для снарядов и ракет РСЗО", - заявил РИА Новости Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

бровары, в мире, украина, киевская область, сергей лебедев