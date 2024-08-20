https://ria.ru/20240820/udar-1967263009.html
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу - РИА Новости, 20.08.2024
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу
Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:06
2024-08-20T11:06
2024-08-20T11:19
специальная военная операция на украине
бровары
в мире
украина
киевская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришелся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады. Известно, что на заводе изготовляли наполнители для снарядов и ракет РСЗО", - заявил РИА Новости Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бровары
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бровары, в мире, украина, киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Бровары, В мире, Украина, Киевская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу
Лебедев: нанесен удар по делавшему наполнители для ракет РСЗО заводу под Киевом
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Удар нанесен в городе Бровары Киевской области Украины по складам и заводу порошковой металлургии, где производились наполнители для снарядов и ракет для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришелся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады. Известно, что на заводе изготовляли наполнители для снарядов и ракет РСЗО", - заявил РИА Новости Лебедев.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.