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Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом - РИА Новости, 20.08.2024
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом
Удары нанесены в пригороде Киева по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, туда направились скорые и вертолеты для эвакуации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:00
2024-08-20T11:00
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Киева по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, туда направились скорые и вертолеты для эвакуации, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Как сообщил собеседник агентства, несколько взрывов произошли ночью в районе Вышгорода - пригорода Киева."Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наёмников", - заявил Лебедев.По его словам, рядом с городом, с западной стороны, есть большой полигон, который снабжен целями для стрельбы, макетами домов, чтобы тренировать штурмовые действия. Все оборудовано по последнему слову техники. Как отметил Лебедев, именно там иностранные наемники, получая под командование мобилизованных украинцев, проводят боевое слаживание подразделений."Количество погибших и раненых уточнить сложно, но уже после первого прилета в 23.00 19 августа, в сторону военного городка направилась вереница скорых. А потом, в 2.40 был еще один прилет в той стороне. Вереница пожарных и скорых выросла. Кого-то эвакуировали вертолетами", - отметил координатор пророссийского николаевского сопротивления.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом
Координатор Лебедев: в пригороде Киева нанесли удары по местам дислокации ВСУ
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Киева по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников, туда направились скорые и вертолеты для эвакуации, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Как сообщил собеседник агентства, несколько взрывов произошли ночью в районе Вышгорода - пригорода Киева.
«
"Именно там ночью было несколько ударов по местам дислокации бандеровцев и иностранных наёмников", - заявил Лебедев.
По его словам, рядом с городом, с западной стороны, есть большой полигон, который снабжен целями для стрельбы, макетами домов, чтобы тренировать штурмовые действия. Все оборудовано по последнему слову техники. Как отметил Лебедев, именно там иностранные наемники, получая под командование мобилизованных украинцев, проводят боевое слаживание подразделений.
"Количество погибших и раненых уточнить сложно, но уже после первого прилета в 23.00 19 августа, в сторону военного городка направилась вереница скорых. А потом, в 2.40 был еще один прилет в той стороне. Вереница пожарных и скорых выросла. Кого-то эвакуировали вертолетами", - отметил координатор пророссийского николаевского сопротивления.