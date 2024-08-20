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Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины - РИА Новости, 20.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:20 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/tserkov-1967406310.html
Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины
Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины - РИА Новости, 20.08.2024
Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины
Запрет Украинской православной церкви - это удар по исторической традиции народа, продолжение курса на развал Украины, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:20
2024-08-20T19:20
религия
украина
россия
григорий карасин
украинская православная церковь
совет федерации рф
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Запрет Украинской православной церкви - это удар по исторической традиции народа, продолжение курса на развал Украины, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Запрет Украинской православной церкви - это постыдный удар по исторической традиции народа!", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Карасина, "продолжается курс на развал той Украины, которую мы любили и всегда считали братской". "Бог им будет строгим судьёй", - заключил парламентарий. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
https://ria.ru/20240820/rada-1967403017.html
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украина, россия, григорий карасин, украинская православная церковь, совет федерации рф, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Григорий Карасин, Украинская православная церковь, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины

Сенатор Карасин назвал запрет УПЦ ударом по исторической традиции народа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Запрет Украинской православной церкви - это удар по исторической традиции народа, продолжение курса на развал Украины, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Запрет Украинской православной церкви - это постыдный удар по исторической традиции народа!", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Раде предрекли трагические последствия запрета УПЦ
Вчера, 19:06
По словам Карасина, "продолжается курс на развал той Украины, которую мы любили и всегда считали братской". "Бог им будет строгим судьёй", - заключил парламентарий.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране.
Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ
Вчера, 15:40
 
РелигияУкраинаРоссияГригорий КарасинУкраинская православная церковьСовет Федерации РФРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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