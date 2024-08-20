https://ria.ru/20240820/tserkov-1967406310.html

Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины

Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины - РИА Новости, 20.08.2024

Сенатор назвал запрет УПЦ продолжением курса на развал Украины

Запрет Украинской православной церкви - это удар по исторической традиции народа, продолжение курса на развал Украины, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:20

2024-08-20T19:20

2024-08-20T19:20

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Запрет Украинской православной церкви - это удар по исторической традиции народа, продолжение курса на развал Украины, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Запрет Украинской православной церкви - это постыдный удар по исторической традиции народа!", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Карасина, "продолжается курс на развал той Украины, которую мы любили и всегда считали братской". "Бог им будет строгим судьёй", - заключил парламентарий. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.

https://ria.ru/20240820/rada-1967403017.html

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украина, россия, григорий карасин, украинская православная церковь, совет федерации рф, русская православная церковь, ситуация вокруг упц