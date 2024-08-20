https://ria.ru/20240820/tsena-1967268343.html

Цена на золото впервые поднялась выше 2550 долларов за унцию

Цена на золото впервые поднялась выше 2550 долларов за унцию - РИА Новости, 20.08.2024

Цена на золото впервые поднялась выше 2550 долларов за унцию

Стоимость золота впервые в истории поднялась выше 2550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:32

2024-08-20T11:32

2024-08-20T11:54

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Стоимость золота впервые в истории поднялась выше 2550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11:14 мск цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,95 доллара, или на 0,59%, до 2556,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию. По мнению аналитиков, золото в последнее время дорожало на фоне текущей напряженной ситуации в мире и расценивается как актив-убежище. Кроме того, существовали опасения рецессии в США, и в свете этого — ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Это, в свою очередь, также позитивный фактор для золота как альтернативы низкорисковым долларовым активам, в том числе американским гособлигациям.Эти бумаги представляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность гособлигаций США, как правило, имеют разнонаправленную динамику. По данным CME Group, три четверти аналитиков ждут снижения учетной ставки в США в сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, остальные ждут еще более резкого шага — до 4,75-5%.

https://ria.ru/20240816/rezervy-1966259288.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, cme group