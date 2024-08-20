https://ria.ru/20240820/tramp-1967218528.html
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте - РИА Новости, 20.08.2024
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в устроенном перевороте из-за неспособности... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:36
2024-08-20T04:36
2024-08-20T10:18
в мире
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джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в устроенном перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах."Демократы впервые в истории устроили в США переворот", — написал политик.Трамп заявил об уникальной ситуации на выборах президента США: он станет первым в истории Америки, кому придется победить сразу двоих кандидатов. При этом, по его словам, нового кандидата от Демократической партии Камалу Харрис победить легче, чем Байдена."Демократы — угроза демократии", — резюмировал Трамп.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте
Трамп обвинил демократов в первом госперевороте в истории США