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"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте - РИА Новости, 20.08.2024
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04:36 20.08.2024 (обновлено: 10:18 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/tramp-1967218528.html
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте - РИА Новости, 20.08.2024
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в устроенном перевороте из-за неспособности... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:36
2024-08-20T10:18
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в устроенном перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах."Демократы впервые в истории устроили в США переворот", — написал политик.Трамп заявил об уникальной ситуации на выборах президента США: он станет первым в истории Америки, кому придется победить сразу двоих кандидатов. При этом, по его словам, нового кандидата от Демократической партии Камалу Харрис победить легче, чем Байдена."Демократы — угроза демократии", — резюмировал Трамп.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240816/tramp-1966537478.html
https://ria.ru/20240817/kharris-1966827486.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Впервые в истории". Трамп сделал заявление о госперевороте

Трамп обвинил демократов в первом госперевороте в истории США

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в устроенном перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.
"Демократы впервые в истории устроили в США переворот", — написал политик.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Трамп опережает Харрис на четыре процентных пункта, показал опрос
16 августа, 10:16
Трамп заявил об уникальной ситуации на выборах президента США: он станет первым в истории Америки, кому придется победить сразу двоих кандидатов. При этом, по его словам, нового кандидата от Демократической партии Камалу Харрис победить легче, чем Байдена.
«
"Демократы — угроза демократии", — резюмировал Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе
17 августа, 23:59
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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