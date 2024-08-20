Трамп предложит Маску место в президентском кабинете, пишут СМИ
Reuters: Трамп предложит Маску место в своей администрации при победе на выборах
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложит предпринимателю и миллиардеру Илону Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае победы на выборах, передает агентство Рейтер, которому Трамп дал интервью.
"Трамп также сказал, что в случае победы на выборах он предложит... Илону Маску место в кабинете (президента США - ред.) или позицию консультанта, "если тот согласится", - говорится в сообщении агентства. Прямая цитата не приводится.
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В интервью Трамп также резко раскритиковал компанию Google на фоне решения суда в Вашингтоне о том, что компания намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила антимонопольный закон. Кандидат в президенты США в интервью сравнил Google с "диким Западом", заявив, что компании "придется заплатить высокую цену". При этом он не стал давать комментариев по поводу того, следует ли принудительно разделить Google.
Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.