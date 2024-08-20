https://ria.ru/20240820/torgovlya-1967155766.html

Холодный расчет: Россия поставила неожиданный рекорд

Холодный расчет: Россия поставила неожиданный рекорд - РИА Новости, 20.08.2024

Холодный расчет: Россия поставила неожиданный рекорд

Доля доллара и евро в экспорте впервые опустилась ниже 20%, рубль уже используют в 40% операций. О том, в чем плюсы и минусы этого процесса и что будет с... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:00

2024-08-20T08:00

2024-08-20T08:03

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля доллара и евро в экспорте впервые опустилась ниже 20%, рубль уже используют в 40% операций. О том, в чем плюсы и минусы этого процесса и что будет с обменным курсом, — в материале РИА Новости.Резкое сокращениеПо данным ЦБ за второй квартал, на валюты недружественных стран приходится всего 17,6% экспорта. В прошлом году в этот же период было 32,3%. То есть сокращение на 14,7 процентного пункта.У рубля 40%, у юаней, тенге, рупий, дирхамов и других незападных денег — 42,4%. Показатель рубля практически не изменился, а вот у валют дружественных стран — увеличение на 15,6 процентного пункта.Расчеты и контрактыВ основном речь идет о сырьевом экспорте. И здесь, уточняют эксперты, валюта контрактов и валюта расчетов может различаться."Так, в случае с поставками газа в ЕС цена фиксируется в евро, но расчеты происходят через автоматическую конвертацию в рубли. И статистика ЦБ относит это в рублевую категорию. Доля долларов и евро сокращается преимущественно за счет европейских стран, включая Белоруссию", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.На этом направлении у недружественных валют — 28,7%, на 14,9 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Основная денежная единица сделок — рубли, 60,5%.Как добавляет Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии, подобная ситуация складывается и с нейтральными странами. Рассчитываются рублями или собственной валютой, а в контрактах в то же время — доллар или евро.Эксперт считает это логичным в условиях волатильности рубля.На азиатском, ключевом направлении у недружественных валют 14,7%. У дружественных и рубля — 49,5% и 35,8% соответственно.Изменение структуры торговлиПомимо санкций, одна из главных причин выдавливания доллара и евро — переориентация экспорта.По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), Азия в первом полугодии, прежде всего благодаря Китаю и Индии, увеличила закупки на шесть процентных пунктов — до 75%. У Европы (не только ЕС, но и Белоруссия, Сербия) — 15%, минус восемь процентных пунктов.В импорте та же картина: с Азией — 66%, с Западом — 27%."Таким образом, все это связано и с продолжающимся изменением географической структуры торговли", — указывает Александр Фиранчук.Нельзя отследитьУход от недружественных валют снижает риски вторичных санкций. Плюс — диверсификация. И, разумеется, ослабление зависимости от западной финансовой системы.Кроме того, США и ЕС лишаются возможности видеть экспортно-импортные потоки и, соответственно, блокировать платежи, подчеркивает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.Есть и минусы, добавляет он. Например, приходится идти на скидки, дабы закрепиться на новых рынках. Также выручка может застрять в банках стран-партнеров, если она в неконвертируемой валюте, — так было в прошлом году с индийскими рупиями.Глобальная трансформацияТем не менее, подчеркивают эксперты, российская внешняя торговля постепенно становится недосягаемой для Запада. А это главное.И рублю на пользу.Курс после введения санкций на Мосбиржу 12 июня практически не изменился. Более того, было даже укрепление (до 81 за доллар). Это косвенно подтверждает востребованность рубля в экспортно-импортных операциях, отмечает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Наконец, трансформация расчетов в итоге приведет к появлению собственной платежной инфраструктуры среди дружественных стран и, как следствие, альтернативной мировой финансовой системы.

https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html

https://ria.ru/20240816/rezervy-1966259288.html

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экономика, азия, россия, европа, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)