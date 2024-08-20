https://ria.ru/20240820/ternopol-1967355850.html

В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте

В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 20.08.2024

В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте

Пожар на промышленном объекте в Тернополе на западе Украины, длившийся порядка семи часов, потушили, сообщили в Тернопольской областной военной администрации в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:02

2024-08-20T16:02

2024-08-20T16:02

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Пожар на промышленном объекте в Тернополе на западе Украины, длившийся порядка семи часов, потушили, сообщили в Тернопольской областной военной администрации в Telegram-канале. Ранее во вторник, около 7.30, администрация региона сообщала о пожаре на промышленном объекте в Тернопольской области после взрывов. Украинское издание "Страна" уточнило, что загорелся склад с топливом. "В 14.40 ( совпадает с мск - ред.) пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - говорится в сообщении администрации. Тернопольская областная военная администрация во вторник сообщала, что в регионе фиксируется превышение уровня содержания хлора в воздухе после пожара на промпредприятии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тернополь, украина, тернопольская область