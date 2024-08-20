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В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 20.08.2024
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16:02 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ternopol-1967355850.html
В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте
В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 20.08.2024
В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте
Пожар на промышленном объекте в Тернополе на западе Украины, длившийся порядка семи часов, потушили, сообщили в Тернопольской областной военной администрации в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:02
2024-08-20T16:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Пожар на промышленном объекте в Тернополе на западе Украины, длившийся порядка семи часов, потушили, сообщили в Тернопольской областной военной администрации в Telegram-канале. Ранее во вторник, около 7.30, администрация региона сообщала о пожаре на промышленном объекте в Тернопольской области после взрывов. Украинское издание "Страна" уточнило, что загорелся склад с топливом. "В 14.40 ( совпадает с мск - ред.) пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - говорится в сообщении администрации. Тернопольская областная военная администрация во вторник сообщала, что в регионе фиксируется превышение уровня содержания хлора в воздухе после пожара на промпредприятии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, тернополь, украина, тернопольская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернополь, Украина, Тернопольская область
В украинском Тернополе семь часов тушили пожар на промышленном объекте

В украинском Тернополе потушили длившийся семь часов пожар на складе с топливом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Пожар на промышленном объекте в Тернополе на западе Украины, длившийся порядка семи часов, потушили, сообщили в Тернопольской областной военной администрации в Telegram-канале.
Ранее во вторник, около 7.30, администрация региона сообщала о пожаре на промышленном объекте в Тернопольской области после взрывов. Украинское издание "Страна" уточнило, что загорелся склад с топливом.
"В 14.40 ( совпадает с мск - ред.) пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - говорится в сообщении администрации.
Тернопольская областная военная администрация во вторник сообщала, что в регионе фиксируется превышение уровня содержания хлора в воздухе после пожара на промпредприятии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТернопольУкраинаТернопольская область
 
 
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