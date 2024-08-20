https://ria.ru/20240820/terakt-1967370376.html

Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024

Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта, который произошел в Беслане в 2004 году. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:51

2024-08-20T16:51

2024-08-20T17:45

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БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта, который произошел в Беслане в 2004 году."Эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России", — сказал глава государства.Он пообещал, что российские власти будут продолжать оказывать поддержку Беслану.Президент напомнил, что из-за границы не только пытались оправдать нападение на школу, но и оказывали террористам помощь — "и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную"."У нас в народе, когда говорят такие слова "врагу не пожелаешь", но наш враг другой, он не такой, как мы", — добавил Путин.Он выразил уверенность, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами в Донбассе, Новороссии и Курской области так же, как добилась их в борьбе с террористами.Перед этой встречей президент посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте, а затем возложил цветы к зданию школы.Сейчас оно представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранили в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших.В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии. Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

https://ria.ru/20240820/putin-1967374689.html

беслан

россия

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Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году. 2024-08-20T16:51 true PT4M34S

Путин в бесланской школе, где в сентябре 2004 года произошел теракт Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой, а каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. На улице также располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. 2024-08-20T16:51 true PT0M46S

Путин у мемориала жертвам теракта в Беслане Путин возложил цветы к "Древу скорби" в Беслане в память о погибших в результате теракта в 2004 2024-08-20T16:51 true PT0M29S

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беслан, россия, владимир путин, сергей меняйло, юрий чайка, северо-кавказский федеральный округ, происшествия