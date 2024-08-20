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Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло - РИА Новости, 20.08.2024
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11:15 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло - РИА Новости, 20.08.2024
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
На следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, можно возобновить купальный сезон, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:15
2024-08-20T11:15
общество
коломна
клязьма (река)
орехово-зуево
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, можно возобновить купальный сезон, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В ближайшие сутки в атмосфере ожидается "передышка", а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды минувшей ночью составила плюс 20 - плюс 21 градус и наблюдалась на Оке, в низовьях Москвы-реки у Коломны, а также на Клязьме у Орехово-Зуево. "На остальных реках – диапазон изменения температуры плюс 15 - плюс 19 градусов. При таком теплом сценарии можно попробовать и купальный сезон возобновить", - добавил Тишковец.
https://realty.ria.ru/20240401/goroda-1937054561.html
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общество, коломна, клязьма (река), орехово-зуево, евгений тишковец
Общество, Коломна, Клязьма (река), Орехово-Зуево, Евгений Тишковец
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

Тишковец: в Центральной России ожидается волна субтропического тепла до +30

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИнформационное табло трамвая в Москве
Информационное табло трамвая в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Информационное табло трамвая в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, можно возобновить купальный сезон, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ближайшие сутки в атмосфере ожидается "передышка", а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды минувшей ночью составила плюс 20 - плюс 21 градус и наблюдалась на Оке, в низовьях Москвы-реки у Коломны, а также на Клязьме у Орехово-Зуево.
"На остальных реках – диапазон изменения температуры плюс 15 - плюс 19 градусов. При таком теплом сценарии можно попробовать и купальный сезон возобновить", - добавил Тишковец.
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ОбществоКоломнаКлязьма (река)Орехово-ЗуевоЕвгений Тишковец
 
 
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