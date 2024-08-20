https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло - РИА Новости, 20.08.2024

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

На следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, можно возобновить купальный сезон, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:15

2024-08-20T11:15

2024-08-20T11:15

общество

коломна

клязьма (река)

орехово-зуево

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, можно возобновить купальный сезон, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В ближайшие сутки в атмосфере ожидается "передышка", а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды минувшей ночью составила плюс 20 - плюс 21 градус и наблюдалась на Оке, в низовьях Москвы-реки у Коломны, а также на Клязьме у Орехово-Зуево. "На остальных реках – диапазон изменения температуры плюс 15 - плюс 19 градусов. При таком теплом сценарии можно попробовать и купальный сезон возобновить", - добавил Тишковец.

https://realty.ria.ru/20240401/goroda-1937054561.html

коломна

клязьма (река)

орехово-зуево

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общество, коломна, клязьма (река), орехово-зуево, евгений тишковец