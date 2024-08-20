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Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер - РИА Новости, 20.08.2024
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15:32 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/tauber-1967346534.html
Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер
Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер - РИА Новости, 20.08.2024
Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер
Иностранные партнеры Молдавии, которые притворяются друзьями страны, загнали республику в ловушку внешних долгов, считает депутат парламента, исполнительный... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:32
2024-08-20T15:32
молдавия
марина таубер
дорин речан
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Иностранные партнеры Молдавии, которые притворяются друзьями страны, загнали республику в ловушку внешних долгов, считает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Увеличение внешнего долга означает сокращение социальных проектов, а чрезмерное кредитование извне - потерю госпредприятий и части наших земель. Но это – позор для руководства страны распродавать землю этой страны! Внешние долги – это капкан, в который "внешние друзья" поймали руководство Молдавии", - заявила Таубер на брифинге. По ее мнению, рост внешнего долга будет означать еще большее налоговое бремя на каждом из граждан Молдавии. Также он может привести к сокращению числа иностранных инвесторов. "Мы приготовили письменный запрос премьеру Дорину Речану, в котором задали ему важные вопросы о долгах страны, и ждем от него открытых и честных ответов", - добавила Таубер. По данным молдавского минфина, общий государственный долг республики в первом полугодии 2024 года вырос на 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов) и достиг нового рекордного максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов). Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html
https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964734485.html
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молдавия, марина таубер, дорин речан, майя санду, в мире
Молдавия, Марина Таубер, Дорин Речан, Майя Санду, В мире
Иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку долгов, заявила Таубер

Таубер: иностранные партнеры загнали Молдавию в ловушку внешних долгов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Иностранные партнеры Молдавии, которые притворяются друзьями страны, загнали республику в ловушку внешних долгов, считает депутат парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"Увеличение внешнего долга означает сокращение социальных проектов, а чрезмерное кредитование извне - потерю госпредприятий и части наших земель. Но это – позор для руководства страны распродавать землю этой страны! Внешние долги – это капкан, в который "внешние друзья" поймали руководство Молдавии", - заявила Таубер на брифинге.
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По ее мнению, рост внешнего долга будет означать еще большее налоговое бремя на каждом из граждан Молдавии. Также он может привести к сокращению числа иностранных инвесторов.
"Мы приготовили письменный запрос премьеру Дорину Речану, в котором задали ему важные вопросы о долгах страны, и ждем от него открытых и честных ответов", - добавила Таубер.
По данным молдавского минфина, общий государственный долг республики в первом полугодии 2024 года вырос на 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов) и достиг нового рекордного максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов).
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Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
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