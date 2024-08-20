Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 20.08.2024 (обновлено: 13:19 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/svo-1967272103.html
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО
Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:51
2024-08-20T13:19
безопасность
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем предположил, когда завершится СВО."Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО", — сказал он.Алаудинов добавил, что ситуация находится под контролем российской армии.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967254669.html
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО

Алаудинов спрогнозировал завершение СВО через пару месяцев

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем предположил, когда завершится СВО.
"Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО", — сказал он.
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область
14 августа, 19:29
Алаудинов добавил, что ситуация находится под контролем российской армии.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе
Вчера, 10:33
 
БезопасностьКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала