https://ria.ru/20240820/svo-1967272103.html
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО
Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:51
2024-08-20T11:51
2024-08-20T13:19
безопасность
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем предположил, когда завершится СВО."Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО", — сказал он.Алаудинов добавил, что ситуация находится под контролем российской армии.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
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безопасность, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО
Алаудинов спрогнозировал завершение СВО через пару месяцев