https://ria.ru/20240820/svo-1967272103.html

Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО

Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО - РИА Новости, 20.08.2024

Алаудинов сделал новое заявление об окончании СВО

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:51

2024-08-20T11:51

2024-08-20T13:19

безопасность

курская область

брянская область

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем предположил, когда завершится СВО."Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО", — сказал он.Алаудинов добавил, что ситуация находится под контролем российской армии.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967254669.html

курская область

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безопасность, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины