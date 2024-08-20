https://ria.ru/20240820/svalka-1967206063.html

В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы

В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы - РИА Новости, 20.08.2024

В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы

Стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет подготовлена к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году, сообщили в РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T00:11

2024-08-20T00:11

2024-08-20T00:11

общество

махачкала

буйнакский район

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755378244_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_ec9b6d99f6c90ca9cbede8af8a3333fd.jpg

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет подготовлена к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана. На свалке в местности Черкес-Кутан периодически происходят возгорания, жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. В минувший вторник премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил минприроды республики в течение 15 дней подготовить пошаговое решение проблемы. Между тем уже несколько дней ведутся работы по ликвидации очередного возгорания на свалке. "Свалку в Черкес-Кутане подготовят к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году. Представлена дорожная карта. Об этом говорили сегодня на совещании, которое провел председатель правительства РД (Республики Дагестан - ред.) Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении. На совещании было отмечено, что свалка расположена на территории трех муниципалитетов: Махачкалы, Карабудахкентского и Буйнакского районов. Принадлежность земельных участков свалки разным муниципалитетам представляет основную сложность для ее включения в федеральный проект "Генеральная уборка". Было отмечено, что разрешение вопроса с правом собственности на участки позволит включить свалку в графики обследования и оценки Росприроднадзора и Роспотребнадзора для последующего включения объекта в государственный реестр. Согласно плану, рабочей группе необходимо окончательно определить границы участков, занятых свалкой, и повторно проверить их на наличие всевозможных обременений. Далее выделенный участок необходимо перевести в нужную категорию земель, после чего будут проведены кадастровые работы. Затем выделенный участок будет переведен в муниципальную или республиканскую собственность по условиям федеральной программы. В первом полугодии 2025 года планируется предусмотреть средства республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Также будут проведены работы по получению заключения экологической экспертизы. По завершении всех этих процедур в 2025 году будет направлена заявка в Минприроды России для включения свалки в федеральный проект "Генеральная уборка", добавили в правительстве республики.

https://ria.ru/20240805/musor-1963438376.html

https://ria.ru/20231211/dagestan-1915026612.html

махачкала

буйнакский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, махачкала, буйнакский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)