В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы
Власти: свалку в Черкес-Кутан подготовят к рекультивации в 2025 году
Техника на полигоне ТБО. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет подготовлена к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
На свалке в местности Черкес-Кутан периодически происходят возгорания, жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. В минувший вторник премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил минприроды республики в течение 15 дней подготовить пошаговое решение проблемы. Между тем уже несколько дней ведутся работы по ликвидации очередного возгорания на свалке.
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"Свалку в Черкес-Кутане подготовят к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году. Представлена дорожная карта. Об этом говорили сегодня на совещании, которое провел председатель правительства РД (Республики Дагестан - ред.) Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении.
На совещании было отмечено, что свалка расположена на территории трех муниципалитетов: Махачкалы, Карабудахкентского и Буйнакского районов. Принадлежность земельных участков свалки разным муниципалитетам представляет основную сложность для ее включения в федеральный проект "Генеральная уборка". Было отмечено, что разрешение вопроса с правом собственности на участки позволит включить свалку в графики обследования и оценки Росприроднадзора и Роспотребнадзора для последующего включения объекта в государственный реестр.
Согласно плану, рабочей группе необходимо окончательно определить границы участков, занятых свалкой, и повторно проверить их на наличие всевозможных обременений. Далее выделенный участок необходимо перевести в нужную категорию земель, после чего будут проведены кадастровые работы. Затем выделенный участок будет переведен в муниципальную или республиканскую собственность по условиям федеральной программы.
В первом полугодии 2025 года планируется предусмотреть средства республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Также будут проведены работы по получению заключения экологической экспертизы. По завершении всех этих процедур в 2025 году будет направлена заявка в Минприроды России для включения свалки в федеральный проект "Генеральная уборка", добавили в правительстве республики.
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