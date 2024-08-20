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В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы - РИА Новости, 20.08.2024
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00:11 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/svalka-1967206063.html
В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы
В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы - РИА Новости, 20.08.2024
В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы
Стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет подготовлена к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году, сообщили в РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T00:11
2024-08-20T00:11
общество
махачкала
буйнакский район
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755378244_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_ec9b6d99f6c90ca9cbede8af8a3333fd.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет подготовлена к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана. На свалке в местности Черкес-Кутан периодически происходят возгорания, жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. В минувший вторник премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил минприроды республики в течение 15 дней подготовить пошаговое решение проблемы. Между тем уже несколько дней ведутся работы по ликвидации очередного возгорания на свалке. "Свалку в Черкес-Кутане подготовят к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году. Представлена дорожная карта. Об этом говорили сегодня на совещании, которое провел председатель правительства РД (Республики Дагестан - ред.) Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении. На совещании было отмечено, что свалка расположена на территории трех муниципалитетов: Махачкалы, Карабудахкентского и Буйнакского районов. Принадлежность земельных участков свалки разным муниципалитетам представляет основную сложность для ее включения в федеральный проект "Генеральная уборка". Было отмечено, что разрешение вопроса с правом собственности на участки позволит включить свалку в графики обследования и оценки Росприроднадзора и Роспотребнадзора для последующего включения объекта в государственный реестр. Согласно плану, рабочей группе необходимо окончательно определить границы участков, занятых свалкой, и повторно проверить их на наличие всевозможных обременений. Далее выделенный участок необходимо перевести в нужную категорию земель, после чего будут проведены кадастровые работы. Затем выделенный участок будет переведен в муниципальную или республиканскую собственность по условиям федеральной программы. В первом полугодии 2025 года планируется предусмотреть средства республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Также будут проведены работы по получению заключения экологической экспертизы. По завершении всех этих процедур в 2025 году будет направлена заявка в Минприроды России для включения свалки в федеральный проект "Генеральная уборка", добавили в правительстве республики.
https://ria.ru/20240805/musor-1963438376.html
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общество, махачкала, буйнакский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Махачкала, Буйнакский район, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Дагестане рассказали о рекультивации свалки на окраине Махачкалы

Власти: свалку в Черкес-Кутан подготовят к рекультивации в 2025 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТехника на полигоне ТБО
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Стихийная мусорная свалка в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы будет подготовлена к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
На свалке в местности Черкес-Кутан периодически происходят возгорания, жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. В минувший вторник премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил минприроды республики в течение 15 дней подготовить пошаговое решение проблемы. Между тем уже несколько дней ведутся работы по ликвидации очередного возгорания на свалке.
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"Свалку в Черкес-Кутане подготовят к рекультивации в рамках федерального проекта в 2025 году. Представлена дорожная карта. Об этом говорили сегодня на совещании, которое провел председатель правительства РД (Республики Дагестан - ред.) Абдулмуслим Абдулмуслимов", - говорится в сообщении.
На совещании было отмечено, что свалка расположена на территории трех муниципалитетов: Махачкалы, Карабудахкентского и Буйнакского районов. Принадлежность земельных участков свалки разным муниципалитетам представляет основную сложность для ее включения в федеральный проект "Генеральная уборка". Было отмечено, что разрешение вопроса с правом собственности на участки позволит включить свалку в графики обследования и оценки Росприроднадзора и Роспотребнадзора для последующего включения объекта в государственный реестр.
Согласно плану, рабочей группе необходимо окончательно определить границы участков, занятых свалкой, и повторно проверить их на наличие всевозможных обременений. Далее выделенный участок необходимо перевести в нужную категорию земель, после чего будут проведены кадастровые работы. Затем выделенный участок будет переведен в муниципальную или республиканскую собственность по условиям федеральной программы.
В первом полугодии 2025 года планируется предусмотреть средства республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Также будут проведены работы по получению заключения экологической экспертизы. По завершении всех этих процедур в 2025 году будет направлена заявка в Минприроды России для включения свалки в федеральный проект "Генеральная уборка", добавили в правительстве республики.
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ОбществоМахачкалаБуйнакский районРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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