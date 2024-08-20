В ФРГ оставили в силе приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря
N-TV: суд в Германии оставил в силе приговор экс-секретарше концлагеря "Штутгоф"
Ирмгард Фурхнер
Ирмгард Фурхнер. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федеральный суд Германии во вторник принял решение оставить в силе обвинительный приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер, которую ранее признали причастной к убийствам в более чем 10 тысячах случаев и приговорили к условному сроку, сообщил телеканал N-TV.
В декабре 2022 года земельный суд города Итцехо приговорил Фурхнер к двум годам лишения свободы условно, однако защита подсудимой подала апелляцию на этот вердикт и приговор до сегодняшнего дня считался не вступившим в силу. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год. Сообщалось также, что Фурхнер пыталась скрыться от правосудия.
"Федеральный суд подтвердил обвинительный приговор бывшей секретарше концентрационного лагеря за пособничество в массовых убийствах. Пятый уголовный сенат федерального суда в Лейпциге отклонил апелляцию на решение земельного суда Итцехо", - сообщает N-TV.
Концлагерь "Штутгоф" был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными "Штутгофа" проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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