https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html

Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма

Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма - РИА Новости, 20.08.2024

Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ Игоря Корчинского, готовившего взрыв автомобиля с главой Крыма Сергеем Аксеновым... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:01

2024-08-20T18:01

2024-08-20T18:19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ Игоря Корчинского, готовившего взрыв автомобиля с главой Крыма Сергеем Аксеновым по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда."Корчинскому назначено 18 лет лишения свободы, первые 4 года в тюрьме со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - сказал он.Установлено, что в декабре 2022 года Корчинский согласился на предложение сотрудника службы безопасности Украины на "осуществление противоправной деятельности против безопасности Российской Федерации". Для этого с декабря 2022 по апрель 2023 года он приехал в Запорожье, где под руководством сотрудника СБУ прошел обучение по обращению со взрывными устройствами.Подсудимый тренировался устанавливать самодельное взрывное устройство на автомобиль с последующими безопасным для себя отходом с места происшествия и имитацией приведения взрывного устройства в действие.По данным суда, с 16 апреля по 13 июня 2023 года Корчинский получил задание совершить в Симферополе теракт - взрыв автомобиля с находящимся в нем главой Крыма Аксеновым. Для этого он приехал в Крым, где следил за Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту предполагаемый маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва.Корчинский изучил места проживания и возможного нахождения, а также графики и маршруты передвижения Аксенова, арендовал себе жилье, купил мобильный телефон для поддержания связи с сотрудником СБУ. Подсудимый получил координаты тайника, из которого извлек СВУ, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика крым, украина, запорожье, сергей аксенов (политик)