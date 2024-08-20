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Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма - РИА Новости, 20.08.2024
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18:01 20.08.2024 (обновлено: 18:19 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/sud-1967392898.html
Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма
Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма - РИА Новости, 20.08.2024
Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ Игоря Корчинского, готовившего взрыв автомобиля с главой Крыма Сергеем Аксеновым... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:01
2024-08-20T18:19
происшествия
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
украина
запорожье
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ Игоря Корчинского, готовившего взрыв автомобиля с главой Крыма Сергеем Аксеновым по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда."Корчинскому назначено 18 лет лишения свободы, первые 4 года в тюрьме со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - сказал он.Установлено, что в декабре 2022 года Корчинский согласился на предложение сотрудника службы безопасности Украины на "осуществление противоправной деятельности против безопасности Российской Федерации". Для этого с декабря 2022 по апрель 2023 года он приехал в Запорожье, где под руководством сотрудника СБУ прошел обучение по обращению со взрывными устройствами.Подсудимый тренировался устанавливать самодельное взрывное устройство на автомобиль с последующими безопасным для себя отходом с места происшествия и имитацией приведения взрывного устройства в действие.По данным суда, с 16 апреля по 13 июня 2023 года Корчинский получил задание совершить в Симферополе теракт - взрыв автомобиля с находящимся в нем главой Крыма Аксеновым. Для этого он приехал в Крым, где следил за Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту предполагаемый маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва.Корчинский изучил места проживания и возможного нахождения, а также графики и маршруты передвижения Аксенова, арендовал себе жилье, купил мобильный телефон для поддержания связи с сотрудником СБУ. Подсудимый получил координаты тайника, из которого извлек СВУ, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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происшествия, россия, республика крым, украина, запорожье, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожье, Сергей Аксенов (политик)
Суд вынес приговор по делу о подготовке взрыва машины главы Крыма

Суд дал 18 лет за подготовку взрыва машины главы Крыма Аксенова по заданию СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина РФ Игоря Корчинского, готовившего взрыв автомобиля с главой Крыма Сергеем Аксеновым по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Корчинскому назначено 18 лет лишения свободы, первые 4 года в тюрьме со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - сказал он.
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Установлено, что в декабре 2022 года Корчинский согласился на предложение сотрудника службы безопасности Украины на "осуществление противоправной деятельности против безопасности Российской Федерации". Для этого с декабря 2022 по апрель 2023 года он приехал в Запорожье, где под руководством сотрудника СБУ прошел обучение по обращению со взрывными устройствами.
Подсудимый тренировался устанавливать самодельное взрывное устройство на автомобиль с последующими безопасным для себя отходом с места происшествия и имитацией приведения взрывного устройства в действие.
По данным суда, с 16 апреля по 13 июня 2023 года Корчинский получил задание совершить в Симферополе теракт - взрыв автомобиля с находящимся в нем главой Крыма Аксеновым. Для этого он приехал в Крым, где следил за Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту предполагаемый маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва.
Корчинский изучил места проживания и возможного нахождения, а также графики и маршруты передвижения Аксенова, арендовал себе жилье, купил мобильный телефон для поддержания связи с сотрудником СБУ. Подсудимый получил координаты тайника, из которого извлек СВУ, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРеспублика КрымУкраинаЗапорожьеСергей Аксенов (политик)
 
 
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