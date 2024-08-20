https://ria.ru/20240820/sud-1967210758.html

Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 20.08.2024

Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, следует из электронной... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T01:59

2024-08-20T01:59

2024-08-20T02:26

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

красногорск

мухаммадсобир файзов

игорь краснов

крокус сити холл

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, следует из электронной картотеки столичных судов. Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. "Вступило в силу", — указано во всех четырех карточках. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракт во многом произошел из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240816/krokus-1966594284.html

https://ria.ru/20240729/isk-1962810046.html

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