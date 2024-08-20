Рейтинг@Mail.ru
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:59 20.08.2024 (обновлено: 02:26 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/sud-1967210758.html
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 20.08.2024
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста
Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, следует из электронной... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T01:59
2024-08-20T02:26
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
красногорск
мухаммадсобир файзов
игорь краснов
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967038532_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_45c8a194f4521c60d4ac39f245733258.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, следует из электронной картотеки столичных судов. Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. "Вступило в силу", — указано во всех четырех карточках. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракт во многом произошел из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240816/krokus-1966594284.html
https://ria.ru/20240729/isk-1962810046.html
москва
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967038532_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_aedd7f398904a57ceb9a0631c676613a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, красногорск, мухаммадсобир файзов, игорь краснов, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Игорь Краснов, Крокус Сити Холл, Крокус
Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Предполагаемые исполнители теракта в "Крокусе" не обжаловали продление ареста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродление ареста обвиняемым по делу о нападении на "Крокус сити холл"
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на "Крокус сити холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, следует из электронной картотеки столичных судов.
Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" предъявили новое обвинение
16 августа, 13:57
"Вступило в силу", — указано во всех четырех карточках.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракт во многом произошел из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Суд оставил без движения иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху"
29 июля, 23:04
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскМухаммадсобир ФайзовИгорь КрасновКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала