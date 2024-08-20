"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью
GT: США ждет поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участие США в войнах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению, пишет Global Times.
"На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", — отмечается в публикации.
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
19 августа, 17:18
В статье указывается, что для Вашингтона поддержка Украины уже истощает ресурсы, в то время как после начала палестино-израильского конфликта огромная часть боеприпасов, предназначенных Киеву, была перенаправлена Израилю. В таких условиях Штаты рискуют не справиться с разжигаемым ими же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Если США ввяжутся одновременно в три войны, их ВПК будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий", — подчеркнули авторы.
При этом если бы Соединенные Штаты принимали участие сразу в трех войнах, то, по мнению авторов, военно-промышленный комплекс страны процветал бы, а население приняло бы на себя основную тяжесть страданий.
"Они такого не ждали". Китай защитил Россию от атаки НАТО
15 августа, 08:00
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.