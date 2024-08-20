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"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью - РИА Новости, 20.08.2024
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06:09 20.08.2024 (обновлено: 09:20 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/ssha-1967222245.html
"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью
"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью - РИА Новости, 20.08.2024
"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью
Участие США в войнах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению, пишет Global Times. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:09
2024-08-20T09:20
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участие США в войнах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению, пишет Global Times."На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", — отмечается в публикации.В статье указывается, что для Вашингтона поддержка Украины уже истощает ресурсы, в то время как после начала палестино-израильского конфликта огромная часть боеприпасов, предназначенных Киеву, была перенаправлена Израилю. В таких условиях Штаты рискуют не справиться с разжигаемым ими же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Если США ввяжутся одновременно в три войны, их ВПК будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий", — подчеркнули авторы.При этом если бы Соединенные Штаты принимали участие сразу в трех войнах, то, по мнению авторов, военно-промышленный комплекс страны процветал бы, а население приняло бы на себя основную тяжесть страданий.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
https://ria.ru/20240815/kitay-1966243061.html
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в мире, сша
В мире, США
"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью

GT: США ждет поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участие США в войнах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению, пишет Global Times.
"На протяжении всей истории державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", — отмечается в публикации.
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В статье указывается, что для Вашингтона поддержка Украины уже истощает ресурсы, в то время как после начала палестино-израильского конфликта огромная часть боеприпасов, предназначенных Киеву, была перенаправлена Израилю. В таких условиях Штаты рискуют не справиться с разжигаемым ими же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Если США ввяжутся одновременно в три войны, их ВПК будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий", — подчеркнули авторы.
При этом если бы Соединенные Штаты принимали участие сразу в трех войнах, то, по мнению авторов, военно-промышленный комплекс страны процветал бы, а население приняло бы на себя основную тяжесть страданий.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
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