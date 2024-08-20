https://ria.ru/20240820/ssha-1967207986.html

Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США

Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США - РИА Новости, 20.08.2024

Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США

Ни один из двух кандидатов в президенты США не в состоянии урегулировать конфликт на Украине, хотя республиканец и экс-президент Дональд Трамп проявляет большее РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T00:49

2024-08-20T00:49

2024-08-20T00:49

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Ни один из двух кандидатов в президенты США не в состоянии урегулировать конфликт на Украине, хотя республиканец и экс-президент Дональд Трамп проявляет большее стремление к достижению этой цели, заявил РИА Новости активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс. "Я не верю в то, что кто-либо из них способен остановить войну на Украине, хотя Трамп проявляет большую заинтересованность в этом. Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем", - сказал активист, принимающий участие в демонстрации вблизи крытой спортивной арены United Center, где в эти дни проходит съезд Демократической партии США. Он выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в украинском конфликте, который, как полагает Рэйнольдс, был выгоден Вашингтону в гораздо большей степени, нежели Москве. "Мы свергли демократическое правительство (Украины) для втягивания этой страны в войну с Россией, чтобы угрожать ей расширением НАТО до такой степени, что никто не смог бы смириться с этим. Мы говорим о "красной линии", при которой враждебный военный альянс получил контроль над Украиной путем госпереворота", - указал собеседник агентства. По его убеждению, Вашингтон попросту использовал другое государство, Украину, в попытке ослабить своего международного оппонента в лице России, решившись "вести войну до последнего украинца и не считаясь с последствиями для Киева". "Они не в состоянии выиграть этот конфликт… Мы очень сильно приближаем события к началу ядерной войны, которая будет иметь пагубные последствия для самой Украины", - резюмировал видный американский активист.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, нато