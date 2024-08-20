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Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США
Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США - РИА Новости, 20.08.2024
Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США
Ни один из двух кандидатов в президенты США не в состоянии урегулировать конфликт на Украине, хотя республиканец и экс-президент Дональд Трамп проявляет большее РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T00:49
2024-08-20T00:49
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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Ни один из двух кандидатов в президенты США не в состоянии урегулировать конфликт на Украине, хотя республиканец и экс-президент Дональд Трамп проявляет большее стремление к достижению этой цели, заявил РИА Новости активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс. "Я не верю в то, что кто-либо из них способен остановить войну на Украине, хотя Трамп проявляет большую заинтересованность в этом. Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем", - сказал активист, принимающий участие в демонстрации вблизи крытой спортивной арены United Center, где в эти дни проходит съезд Демократической партии США. Он выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в украинском конфликте, который, как полагает Рэйнольдс, был выгоден Вашингтону в гораздо большей степени, нежели Москве. "Мы свергли демократическое правительство (Украины) для втягивания этой страны в войну с Россией, чтобы угрожать ей расширением НАТО до такой степени, что никто не смог бы смириться с этим. Мы говорим о "красной линии", при которой враждебный военный альянс получил контроль над Украиной путем госпереворота", - указал собеседник агентства. По его убеждению, Вашингтон попросту использовал другое государство, Украину, в попытке ослабить своего международного оппонента в лице России, решившись "вести войну до последнего украинца и не считаясь с последствиями для Киева". "Они не в состоянии выиграть этот конфликт… Мы очень сильно приближаем события к началу ядерной войны, которая будет иметь пагубные последствия для самой Украины", - резюмировал видный американский активист.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО
Харрис и Трамп не решат конфликт на Украине, заявили в США
Активист Рэйнольдс: Трамп проявляет стремление к остановке конфликта на Украине
ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Ни один из двух кандидатов в президенты США не в состоянии урегулировать конфликт на Украине, хотя республиканец и экс-президент Дональд Трамп проявляет большее стремление к достижению этой цели, заявил РИА Новости активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс.
"Я не верю в то, что кто-либо из них способен остановить войну на Украине, хотя Трамп проявляет большую заинтересованность в этом. Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем", - сказал активист, принимающий участие в демонстрации вблизи крытой спортивной арены United Center, где в эти дни проходит съезд Демократической партии США.
Он выразил уверенность в том, что Россия
одержит победу в украинском конфликте, который, как полагает Рэйнольдс, был выгоден Вашингтону в гораздо большей степени, нежели Москве
.
"Мы свергли демократическое правительство (Украины) для втягивания этой страны в войну с Россией, чтобы угрожать ей расширением НАТО
до такой степени, что никто не смог бы смириться с этим. Мы говорим о "красной линии", при которой враждебный военный альянс получил контроль над Украиной путем госпереворота", - указал собеседник агентства.
По его убеждению, Вашингтон попросту использовал другое государство, Украину, в попытке ослабить своего международного оппонента в лице России, решившись "вести войну до последнего украинца и не считаясь с последствиями для Киева".
"Они не в состоянии выиграть этот конфликт… Мы очень сильно приближаем события к началу ядерной войны, которая будет иметь пагубные последствия для самой Украины", - резюмировал видный американский активист.