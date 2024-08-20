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Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 20.08.2024 (обновлено: 18:15 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967378568.html
Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области
Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области - РИА Новости, 20.08.2024
Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:20
2024-08-20T18:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Операторы БПЛА из состава группировки войск "Днепр" заметили группу вражеских диверсантов, два боевика ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) со специальным снаряжением пытались добраться до левого берега. Российские солдаты ударили по ним дроном-камикадзе, точное попадание уничтожило ДРГ и не дало ей высадиться на левобережье Херсонщины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, это хороший урок для вражеских диверсантов, что лучше сдаться в плен и жить.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
херсонская область
днепр (город)
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Уничтожение ДРГ ВСУ на реке Днепр
Уничтожение ДРГ ВСУ на реке Днепр
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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Россия, Безопасность
Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области

Сальдо: украинскую ДРГ уничтожили при попытке проникнуть на левый берег Днепра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Операторы БПЛА из состава группировки войск "Днепр" заметили группу вражеских диверсантов, два боевика ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) со специальным снаряжением пытались добраться до левого берега. Российские солдаты ударили по ним дроном-камикадзе, точное попадание уничтожило ДРГ и не дало ей высадиться на левобережье Херсонщины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, это хороший урок для вражеских диверсантов, что лучше сдаться в плен и жить.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоРоссияБезопасность
 
 
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