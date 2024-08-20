https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967378568.html

Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области

Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области - РИА Новости, 20.08.2024

Сальдо рассказал об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:20

2024-08-20T17:20

2024-08-20T18:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа уничтожена при попытке переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Операторы БПЛА из состава группировки войск "Днепр" заметили группу вражеских диверсантов, два боевика ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) со специальным снаряжением пытались добраться до левого берега. Российские солдаты ударили по ним дроном-камикадзе, точное попадание уничтожило ДРГ и не дало ей высадиться на левобережье Херсонщины", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, это хороший урок для вражеских диверсантов, что лучше сдаться в плен и жить.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

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Уничтожение ДРГ ВСУ на реке Днепр Уничтожение ДРГ ВСУ на реке Днепр 2024-08-20T17:20 true PT1M59S

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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, россия, безопасность