https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html

"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2024

"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

В зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности ВСУ удержать оборону, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:35

2024-08-20T15:35

2024-08-20T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

торецк

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности ВСУ удержать оборону, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска не сумели построить достаточно серьезных укреплений. В результате российская армия продолжает продвигаться вперед, пояснил Меркурис.Во вторник Минобороны сообщило, что Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике.Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.

https://ria.ru/20240820/raysner-1967310583.html

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

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в мире, торецк, донбасс, вооруженные силы украины