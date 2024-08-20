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"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html
"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2024
"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
В зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности ВСУ удержать оборону, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:35
2024-08-20T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности ВСУ удержать оборону, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение &lt;...&gt; что Нью-Йорк полностью пал", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска не сумели построить достаточно серьезных укреплений. В результате российская армия продолжает продвигаться вперед, пояснил Меркурис.Во вторник Минобороны сообщило, что Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике.Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.
https://ria.ru/20240820/raysner-1967310583.html
https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html
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в мире, торецк, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
"Полностью пал". На Западе забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

Меркурис: фронт в зоне спецоперации рушится повсюду

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации происходит обрушение фронта из-за неспособности ВСУ удержать оборону, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <...> что Нью-Йорк полностью пал", — отметил он.
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По словам эксперта, украинские войска не сумели построить достаточно серьезных укреплений. В результате российская армия продолжает продвигаться вперед, пояснил Меркурис.
Во вторник Минобороны сообщило, что Российские войска освободили поселок Новгородское в Донецкой Народной Республике.
Новгородское — населенный пункт Торецкого (до 2016 года — Дзержинского) района, в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк в рамках политики дерусификации. Освобождение поселка позволяет российским войскам развивать наступление на север — в сторону Торецка. Здесь расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда с 2014 года ведутся обстрелы Горловки. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала специальной военной операции.
Российская армия планомерно продвигается в направлении Торецка, накануне стало известно об освобождении Артемово — его юго-восточного пригорода.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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