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В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ
В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ
Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления 47-й бригады ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими, сообщило РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:51
2024-08-20T11:51
2024-08-20T12:39
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления 47-й бригады ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — заявили в ведомстве.Для атаки использовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции.После того как разведка подтвердила уничтожение выявленной цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.Сорок седьмая отдельная механизированная бригада считается элитным подразделением ВСУ.В Сумской области минувшей ночью действовала воздушная тревога. Как сообщали местные власти, в Глуховской общине под ударам оказались объекты энергетики, в результате чего без электричества осталась часть критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html
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Удар Су-34 по пункту управления ВСУ в Сумской области
Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими 47-й бригады, сообщило Минобороны.
2024-08-20T11:51
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РИА Новости
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ
Минобороны РФ: Су-34 уничтожили командный состав 47-й бригады ВСУ в Глухове