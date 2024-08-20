https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967272007.html

В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ

В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ

Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления 47-й бригады ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими, сообщило РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:51

2024-08-20T11:51

2024-08-20T12:39

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сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления 47-й бригады ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России был нанесен удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — заявили в ведомстве.Для атаки использовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции.После того как разведка подтвердила уничтожение выявленной цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.Сорок седьмая отдельная механизированная бригада считается элитным подразделением ВСУ.В Сумской области минувшей ночью действовала воздушная тревога. Как сообщали местные власти, в Глуховской общине под ударам оказались объекты энергетики, в результате чего без электричества осталась часть критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар Су-34 по пункту управления ВСУ в Сумской области Российская военная авиация минувшей ночью уничтожила пункт управления ВСУ в Сумской области вместе с командным составом и военнослужащими 47-й бригады, сообщило Минобороны. 2024-08-20T11:51 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность