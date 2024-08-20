https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967213963.html

Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова

Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 20.08.2024

Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова

Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:03

2024-08-20T03:03

2024-08-20T03:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

николаевская область

херсонская область

владимир сальдо

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70d2be6dfdcc422f2bc0368884e0ddcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов. Больше их стало на текущий период или меньше — такими подробностями владеют только военные, это их сфера ответственности", - сказал Сальдо. Очаков - город в Николаевской области Украины. Морской порт на Днепро-Бугском лимане. На противоположной стороне лимана находится Кинбурнская коса. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

https://ria.ru/20240819/ukraine-1967199258.html

россия

николаевская область

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, николаевская область, херсонская область , владимир сальдо, украина