https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967213963.html
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 20.08.2024
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова
Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:03
2024-08-20T03:03
2024-08-20T03:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов. Больше их стало на текущий период или меньше — такими подробностями владеют только военные, это их сфера ответственности", - сказал Сальдо. Очаков - город в Николаевской области Украины. Морской порт на Днепро-Бугском лимане. На противоположной стороне лимана находится Кинбурнская коса. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова
Сальдо: ВСУ постоянно держат в районе Очакова морпехов и британских инструкторов