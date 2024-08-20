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Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:03 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967213963.html
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 20.08.2024
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова
Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:03
2024-08-20T03:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
херсонская область
владимир сальдо
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов. Больше их стало на текущий период или меньше — такими подробностями владеют только военные, это их сфера ответственности", - сказал Сальдо. Очаков - город в Николаевской области Украины. Морской порт на Днепро-Бугском лимане. На противоположной стороне лимана находится Кинбурнская коса. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
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в мире, россия, николаевская область, херсонская область , владимир сальдо, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина
Сальдо рассказал о силах ВСУ в районе Очакова

Сальдо: ВСУ постоянно держат в районе Очакова морпехов и британских инструкторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска постоянно держат в районе города Очаков Николаевской области относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и британских инструкторов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг постоянно держит в районе Очакова относительно существенные силы, в том числе морской спецназ и иностранных (британских) инструкторов. Больше их стало на текущий период или меньше — такими подробностями владеют только военные, это их сфера ответственности", - сказал Сальдо.
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Очаков - город в Николаевской области Украины. Морской порт на Днепро-Бугском лимане. На противоположной стороне лимана находится Кинбурнская коса.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаевская областьХерсонская областьВладимир СальдоУкраина
 
 
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