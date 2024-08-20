https://ria.ru/20240820/solntsepeki-1967219868.html

"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 20.08.2024

"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

"Солнцепеки" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:07

2024-08-20T05:07

2024-08-20T05:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Солнцепеки" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на угледарском участке южно-донецкого направления, обеспечив плацдарм для продвижения штурмовых групп", - говорится в сообщении. Основные цели для огнеметных систем - лесополосы, укрепрайоны, скопление личного состава противника и техники, уточнили в пресс-службе МО. "У нас есть снаряды на 6 200, а есть на 10 километров, но это опасная дистанция. Поэтому сейчас работаем в основном на десятку", - приводит ведомство слова оператора-наводчика ТОС-1А с позывным "Ведьма". Установку ТОС-1А сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного видения, антидроновыми ружьями и дробовиками, следует из сообщения. "На позиции уже начали отходить, за нами включилась "Баба яга" и немного нас преследовала. Но мы ее тепло встретили, и она приземлилась", - приводит Минобороны слова командира отделения огневой поддержки с позывным "Каспий".

https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html

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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность