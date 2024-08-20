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"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 20.08.2024
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"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 20.08.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
"Солнцепеки" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:07
2024-08-20T05:07
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Солнцепеки" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на угледарском участке южно-донецкого направления, обеспечив плацдарм для продвижения штурмовых групп", - говорится в сообщении. Основные цели для огнеметных систем - лесополосы, укрепрайоны, скопление личного состава противника и техники, уточнили в пресс-службе МО. "У нас есть снаряды на 6 200, а есть на 10 километров, но это опасная дистанция. Поэтому сейчас работаем в основном на десятку", - приводит ведомство слова оператора-наводчика ТОС-1А с позывным "Ведьма". Установку ТОС-1А сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного видения, антидроновыми ружьями и дробовиками, следует из сообщения. "На позиции уже начали отходить, за нами включилась "Баба яга" и немного нас преследовала. Но мы ее тепло встретили, и она приземлилась", - приводит Минобороны слова командира отделения огневой поддержки с позывным "Каспий".
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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

МО: "Солнцепеки" группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. "Солнцепеки" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на угледарском участке южно-донецкого направления, обеспечив плацдарм для продвижения штурмовых групп", - говорится в сообщении.
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Основные цели для огнеметных систем - лесополосы, укрепрайоны, скопление личного состава противника и техники, уточнили в пресс-службе МО.
"У нас есть снаряды на 6 200, а есть на 10 километров, но это опасная дистанция. Поэтому сейчас работаем в основном на десятку", - приводит ведомство слова оператора-наводчика ТОС-1А с позывным "Ведьма".
Установку ТОС-1А сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного видения, антидроновыми ружьями и дробовиками, следует из сообщения.
"На позиции уже начали отходить, за нами включилась "Баба яга" и немного нас преследовала. Но мы ее тепло встретили, и она приземлилась", - приводит Минобороны слова командира отделения огневой поддержки с позывным "Каспий".
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