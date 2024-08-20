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МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией

МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 20.08.2024

МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией

Временное торговое соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Монголией о свободной торговле планируется к подписанию до конца года, заявил в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:48

2024-08-20T08:48

2024-08-20T09:07

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евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Временное торговое соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Монголией о свободной торговле планируется к подписанию до конца года, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В начале июля состоялась встреча по вопросу о заключении временного торгового соглашения между Союзом и Монголией, мы достигли принципиальных договоренностей о содержании этого документа. Ожидаем, что оно будет подписано до конца текущего года", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. С начала года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщали ранее в Минприроды. Россия экспортирует в Монголию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической промышленности, оборудование и транспортные средства. Импорт в основном складывается из поставок плавикового шпата. В июле вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия рассчитывает, что временное соглашение ЕАЭС и Монголии о зоне свободной торговли будет заключено до конца года. По его словам, временное соглашение о ЗСТ рассчитано на три года и затронет ограниченное количество товаров, в том числе мясо, кожа, шерсть, кашемир. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

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экономика, цены на нефть, монголия, россия, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)