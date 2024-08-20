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МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 20.08.2024
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08:48 20.08.2024 (обновлено: 09:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/soglashenie-1967234678.html
МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией
МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией - РИА Новости, 20.08.2024
МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией
Временное торговое соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Монголией о свободной торговле планируется к подписанию до конца года, заявил в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:48
2024-08-20T09:07
экономика
цены на нефть
монголия
россия
микаэл агасандян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Временное торговое соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Монголией о свободной торговле планируется к подписанию до конца года, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В начале июля состоялась встреча по вопросу о заключении временного торгового соглашения между Союзом и Монголией, мы достигли принципиальных договоренностей о содержании этого документа. Ожидаем, что оно будет подписано до конца текущего года", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. С начала года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщали ранее в Минприроды. Россия экспортирует в Монголию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической промышленности, оборудование и транспортные средства. Импорт в основном складывается из поставок плавикового шпата. В июле вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия рассчитывает, что временное соглашение ЕАЭС и Монголии о зоне свободной торговли будет заключено до конца года. По его словам, временное соглашение о ЗСТ рассчитано на три года и затронет ограниченное количество товаров, в том числе мясо, кожа, шерсть, кашемир. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
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экономика, цены на нефть, монголия, россия, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Цены на нефть, Монголия, Россия, Микаэл Агасандян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, СНГ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
МИД России назвал сроки подписания временного соглашения ЕАЭС с Монголией

МИД России: временное соглашение о ЗСТ ЕАЭС с Монголией подпишут до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Временное торговое соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Монголией о свободной торговле планируется к подписанию до конца года, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
"В начале июля состоялась встреча по вопросу о заключении временного торгового соглашения между Союзом и Монголией, мы достигли принципиальных договоренностей о содержании этого документа. Ожидаем, что оно будет подписано до конца текущего года", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами.
С начала года товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщали ранее в Минприроды. Россия экспортирует в Монголию минеральные продукты, продовольственные товары, продукцию химической промышленности, оборудование и транспортные средства. Импорт в основном складывается из поставок плавикового шпата.
В июле вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия рассчитывает, что временное соглашение ЕАЭС и Монголии о зоне свободной торговли будет заключено до конца года. По его словам, временное соглашение о ЗСТ рассчитано на три года и затронет ограниченное количество товаров, в том числе мясо, кожа, шерсть, кашемир.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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