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СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве - РИА Новости, 20.08.2024
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве
На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:27
2024-08-20T09:27
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. "С фигурантом проводятся следственные действия. Мотивом преступления явилась корысть. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.На семейную пару в деревне Ярцево напали накануне вечером. Им нанесли множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его жена в тяжелом состоянии находится в больнице.В совершении преступления подозревают 38-летнего уроженца Таджикистана.
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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве
СК: подозреваемым в нападении на супругов в Новой Москве двигала корысть