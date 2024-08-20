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СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве - РИА Новости, 20.08.2024
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09:27 20.08.2024 (обновлено: 11:18 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/sk-1967240131.html
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве - РИА Новости, 20.08.2024
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве
На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:27
2024-08-20T11:18
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. &quot;С фигурантом проводятся следственные действия. Мотивом преступления явилась корысть. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — говорится в сообщении.На семейную пару в деревне Ярцево напали накануне вечером. Им нанесли множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его жена в тяжелом состоянии находится в больнице.В совершении преступления подозревают 38-летнего уроженца Таджикистана.
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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве

СК: подозреваемым в нападении на супругов в Новой Москве двигала корысть

© Фото : Столичный СК/TelegramНападение на семейную пару в деревне Ярцево в Новой Москве
Нападение на семейную пару в деревне Ярцево в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Нападение на семейную пару в деревне Ярцево в Новой Москве
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
«

"С фигурантом проводятся следственные действия. Мотивом преступления явилась корысть. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

На семейную пару в деревне Ярцево напали накануне вечером. Им нанесли множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его жена в тяжелом состоянии находится в больнице.
В совершении преступления подозревают 38-летнего уроженца Таджикистана.
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ПроисшествияМоскваРоссияТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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