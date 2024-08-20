https://ria.ru/20240820/sk-1967240131.html

СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве

СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве - РИА Новости, 20.08.2024

СК назвал мотив мужчины, напавшего с топором на супругов в Новой Москве

На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:27

2024-08-20T09:27

2024-08-20T11:18

происшествия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На семейную пару в Новой Москве напали с топором ради наживы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. "С фигурантом проводятся следственные действия. Мотивом преступления явилась корысть. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.На семейную пару в деревне Ярцево напали накануне вечером. Им нанесли множественные удары топором. Мужчина погиб на месте, его жена в тяжелом состоянии находится в больнице.В совершении преступления подозревают 38-летнего уроженца Таджикистана.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html

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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)