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Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента
Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 20.08.2024
Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента
Бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову* грозит второй иноагентский штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:48
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову* грозит второй иноагентский штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Венедиктова А.А.*", - сказано в картотеке Таганского райсуда. Дата рассмотрения протокола не назначена. Венедиктову* может грозить до 50 тысяч рублей штрафа. В феврале столичный суд штрафовал Венедиктова* на 45 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в мессенджере Telegram. Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля 2022 года. Летом того же года Черемушкинский суд Москвы отказал в иске Венедиктову*, оспаривавшему решение Минюста о включении его в список иностранных агентов. Тогда ведомство сообщило, что одним из оснований стала зарплата, которую Венедиктову* выплачивала компания "Образование 21 век" (почти 43 миллиона рублей).* Физические лица, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20240816/shtraf-1966694617.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента
Венедиктову грозит новый штраф до 50 тыс рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову* грозит второй иноагентский штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Венедиктова А.А.*", - сказано в картотеке Таганского райсуда.
Дата рассмотрения протокола не назначена. Венедиктову* может грозить до 50 тысяч рублей штрафа.
В феврале столичный суд штрафовал Венедиктова* на 45 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в мессенджере Telegram.
Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля 2022 года.
Летом того же года Черемушкинский суд Москвы отказал в иске Венедиктову*, оспаривавшему решение Минюста о включении его в список иностранных агентов. Тогда ведомство сообщило, что одним из оснований стала зарплата, которую Венедиктову* выплачивала компания "Образование 21 век" (почти 43 миллиона рублей).
* Физические лица, выполняющие функции иноагента