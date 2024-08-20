https://ria.ru/20240820/shtraf-1967331315.html

Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента

Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 20.08.2024

Экс-главреду "Эха Москвы" грозит новый штраф за отсутствие плашки иноагента

Бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову* грозит второй иноагентский штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:48

2024-08-20T14:48

2024-08-20T14:48

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову* грозит второй иноагентский штраф за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Венедиктова А.А.*", - сказано в картотеке Таганского райсуда. Дата рассмотрения протокола не назначена. Венедиктову* может грозить до 50 тысяч рублей штрафа. В феврале столичный суд штрафовал Венедиктова* на 45 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в мессенджере Telegram. Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля 2022 года. Летом того же года Черемушкинский суд Москвы отказал в иске Венедиктову*, оспаривавшему решение Минюста о включении его в список иностранных агентов. Тогда ведомство сообщило, что одним из оснований стала зарплата, которую Венедиктову* выплачивала компания "Образование 21 век" (почти 43 миллиона рублей).* Физические лица, выполняющие функции иноагента

https://ria.ru/20240816/shtraf-1966694617.html

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москва, россия, происшествия