https://ria.ru/20240820/shor-1967415390.html

Молдаване в России хотят участвовать в выборах президента, заявил Шор

Молдаване в России хотят участвовать в выборах президента, заявил Шор - РИА Новости, 20.08.2024

Молдаване в России хотят участвовать в выборах президента, заявил Шор

Граждане Молдавии, которые живут в России, хотели бы принимать участие в выборах президента республики, но власти страны считают их людьми второго сорта, заявил РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:28

2024-08-20T20:28

2024-08-20T20:28

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илан шор

возрождение

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Граждане Молдавии, которые живут в России, хотели бы принимать участие в выборах президента республики, но власти страны считают их людьми второго сорта, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. "Молдаване в России для госпожи Санду — люди второго сорта. Иначе не объяснишь тот факт, что в России к выборам и референдуму с большой вероятностью могут открыть всего 6 избирательных участков. Люди, которых Санду "смахнула под ковер", хотят, чтобы их голос услышали. Они требуют таких же прав, как у их соотечественников на Западе, такой же возможности выбрать своего кандидата", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, у представителей молдавской диаспоры в России в разы меньше возможностей отдать свои голоса, чем у их соотечественников на Западе. "Санду рассчитывает, что наши граждане, живущие в Европе и США, охотнее проголосуют за проевропейский выбор и прозападного лидера. Сильно сомневаюсь, что все так и произойдет. Санду вытирает ноги об уехавших. Кроме того, из Молдовы каждый год бегут десятки тысяч человек. Точно не от хорошей жизни", - добавил политик. Он напомнил властям, что игнорировать голоса недовольных - это плохая идея. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html

https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html

https://ria.ru/20240804/shor--1964010418.html

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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, илан шор, возрождение, евразийский экономический союз