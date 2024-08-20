https://ria.ru/20240820/shoksha-1967367842.html

Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша

Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша - РИА Новости, 20.08.2024

Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша

Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

республика карелия

прионежский район

петрозаводск

захоронение

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. Работы на захоронении проводились в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Объем выделенных средств составил 2,3 миллиона рублей. Как рассказала парламентарию глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина, подрядчик установил новую гранитную стелу с фигурой "Вечного огня", новые металлическое ограждение и мемориальные плиты с именами погибших воинов, высадил туи. Территория вокруг братской могилы вымощена брусчаткой. "В Карелии почти 300 воинских захоронений советских воинов и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. Такие объекты требуют постоянного внимания. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передать это гордое наследие будущим поколениям", - цитирует пресс-служба Шмаеник. В могиле захоронены три советских воина — Алексей Борисов, Григорий Шестаков и Василий Шерементьев. Они погибли в октябре 1941 года во время отступления к реке Свирь после захвата Петрозаводска финскими войсками. На воинском захоронении также увековечено имя рядового Ивана Харламова, который погиб в финском плену в марте 1943 года. На сэкономленные на торгах средства до 15 сентября благоустроят прилегающую к захоронению территорию. Первый митинг планируется провести здесь 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, уточнила Буторина.

https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html

https://ria.ru/20240730/deti-1962939409.html

республика карелия

прионежский район

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, прионежский район, петрозаводск, захоронение, великая отечественная война (1941-1945)