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Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша - РИА Новости, 20.08.2024
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16:47 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/shoksha-1967367842.html
Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша
Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша - РИА Новости, 20.08.2024
Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша
Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:47
2024-08-20T16:47
республика карелия
прионежский район
петрозаводск
захоронение
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. Работы на захоронении проводились в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Объем выделенных средств составил 2,3 миллиона рублей. Как рассказала парламентарию глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина, подрядчик установил новую гранитную стелу с фигурой "Вечного огня", новые металлическое ограждение и мемориальные плиты с именами погибших воинов, высадил туи. Территория вокруг братской могилы вымощена брусчаткой. "В Карелии почти 300 воинских захоронений советских воинов и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. Такие объекты требуют постоянного внимания. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передать это гордое наследие будущим поколениям", - цитирует пресс-служба Шмаеник. В могиле захоронены три советских воина — Алексей Борисов, Григорий Шестаков и Василий Шерементьев. Они погибли в октябре 1941 года во время отступления к реке Свирь после захвата Петрозаводска финскими войсками. На воинском захоронении также увековечено имя рядового Ивана Харламова, который погиб в финском плену в марте 1943 года. На сэкономленные на торгах средства до 15 сентября благоустроят прилегающую к захоронению территорию. Первый митинг планируется провести здесь 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, уточнила Буторина.
https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html
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республика карелия
прионежский район
петрозаводск
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республика карелия, прионежский район, петрозаводск, захоронение, великая отечественная война (1941-1945)
Республика Карелия, Прионежский район, Петрозаводск, захоронение, Великая Отечественная война (1941-1945)

Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Работы на захоронении проводились в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Объем выделенных средств составил 2,3 миллиона рублей.
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Как рассказала парламентарию глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина, подрядчик установил новую гранитную стелу с фигурой "Вечного огня", новые металлическое ограждение и мемориальные плиты с именами погибших воинов, высадил туи. Территория вокруг братской могилы вымощена брусчаткой.
"В Карелии почти 300 воинских захоронений советских воинов и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. Такие объекты требуют постоянного внимания. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передать это гордое наследие будущим поколениям", - цитирует пресс-служба Шмаеник.
В могиле захоронены три советских воина — Алексей Борисов, Григорий Шестаков и Василий Шерементьев. Они погибли в октябре 1941 года во время отступления к реке Свирь после захвата Петрозаводска финскими войсками. На воинском захоронении также увековечено имя рядового Ивана Харламова, который погиб в финском плену в марте 1943 года.
На сэкономленные на торгах средства до 15 сентября благоустроят прилегающую к захоронению территорию. Первый митинг планируется провести здесь 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, уточнила Буторина.
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Республика КарелияПрионежский районПетрозаводскзахоронениеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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