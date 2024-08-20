https://ria.ru/20240820/shoksha-1967367842.html
Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша
Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша - РИА Новости, 20.08.2024
Воинское захоронение обновили в карельском селе Шокша
Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:47
2024-08-20T16:47
2024-08-20T16:47
республика карелия
прионежский район
петрозаводск
захоронение
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82882e7419c660d3218695a95be196b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. Работы на захоронении проводились в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Объем выделенных средств составил 2,3 миллиона рублей. Как рассказала парламентарию глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина, подрядчик установил новую гранитную стелу с фигурой "Вечного огня", новые металлическое ограждение и мемориальные плиты с именами погибших воинов, высадил туи. Территория вокруг братской могилы вымощена брусчаткой. "В Карелии почти 300 воинских захоронений советских воинов и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. Такие объекты требуют постоянного внимания. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передать это гордое наследие будущим поколениям", - цитирует пресс-служба Шмаеник. В могиле захоронены три советских воина — Алексей Борисов, Григорий Шестаков и Василий Шерементьев. Они погибли в октябре 1941 года во время отступления к реке Свирь после захвата Петрозаводска финскими войсками. На воинском захоронении также увековечено имя рядового Ивана Харламова, который погиб в финском плену в марте 1943 года. На сэкономленные на торгах средства до 15 сентября благоустроят прилегающую к захоронению территорию. Первый митинг планируется провести здесь 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, уточнила Буторина.
https://ria.ru/20240719/karelija-1960722706.html
https://ria.ru/20240730/deti-1962939409.html
республика карелия
прионежский район
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cd42cd3048480f3b9f2b904589b4412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, прионежский район, петрозаводск, захоронение, великая отечественная война (1941-1945)
Республика Карелия, Прионежский район, Петрозаводск, захоронение, Великая Отечественная война (1941-1945)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Братскую могилу воинов отремонтировали в старинном вепсском селе Шокша Прионежского района, там побывала и. о. председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Работы на захоронении проводились в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Объем выделенных средств составил 2,3 миллиона рублей.
Как рассказала парламентарию глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина, подрядчик установил новую гранитную стелу с фигурой "Вечного огня", новые металлическое ограждение и мемориальные плиты с именами погибших воинов, высадил туи. Территория вокруг братской могилы вымощена брусчаткой.
"В Карелии почти 300 воинских захоронений советских воинов и партизан, погибших в Великой Отечественной войне. Такие объекты требуют постоянного внимания. Наш долг – сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передать это гордое наследие будущим поколениям", - цитирует пресс-служба Шмаеник.
В могиле захоронены три советских воина — Алексей Борисов, Григорий Шестаков и Василий Шерементьев. Они погибли в октябре 1941 года во время отступления к реке Свирь после захвата Петрозаводска
финскими войсками. На воинском захоронении также увековечено имя рядового Ивана Харламова, который погиб в финском плену в марте 1943 года.
На сэкономленные на торгах средства до 15 сентября благоустроят прилегающую к захоронению территорию. Первый митинг планируется провести здесь 30 сентября в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, уточнила Буторина.