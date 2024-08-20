https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html

Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон

Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон - РИА Новости, 20.08.2024

Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон

Президент Молдавии Майя Санду решила лично призвать людей участвовать в референдуме о евроинтеграции, поскольку боится его провала, об этом заявил во вторник в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:46

2024-08-20T14:46

2024-08-20T14:46

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

евросоюз

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду решила лично призвать людей участвовать в референдуме о евроинтеграции, поскольку боится его провала, об этом заявил во вторник в своем Telegram-канале экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон. Ранее Санду выступила с обращением к гражданам Молдавии, которых она призывает принять участие в референдуме, независимо от их позиции. "Майя Санду поняла одну вещь, которая ее очень пугает. Бойкот и провал конституционного референдума - это её личный бойкот и провал. Вот почему она так отчаянно пытается мобилизовать людей на референдум. Она боится за себя", - написал Додон. По его словам, этот референдум не имеет прямой связи с европейской интеграцией. "Это личный, карманный референдум Майи Санду. И его нужно бойкотировать. А Майю Санду лишить голосов граждан. Она и ее электоральный референдум не заслуживают поддержки молдаван", - подчеркнул экс-президент. Додон и ранее призывал к бойкоту референдума, его позицию поддержали несколько политических сил. В свою очередб оппозиционный блок "Победа" призывает всех принять участие в плебисците и сказать "нет" изменениям в конституции. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html

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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, евросоюз