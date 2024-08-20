https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон - РИА Новости, 20.08.2024
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон
Президент Молдавии Майя Санду решила лично призвать людей участвовать в референдуме о евроинтеграции, поскольку боится его провала, об этом заявил во вторник в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:46
2024-08-20T14:46
2024-08-20T14:46
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду решила лично призвать людей участвовать в референдуме о евроинтеграции, поскольку боится его провала, об этом заявил во вторник в своем Telegram-канале экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон. Ранее Санду выступила с обращением к гражданам Молдавии, которых она призывает принять участие в референдуме, независимо от их позиции. "Майя Санду поняла одну вещь, которая ее очень пугает. Бойкот и провал конституционного референдума - это её личный бойкот и провал. Вот почему она так отчаянно пытается мобилизовать людей на референдум. Она боится за себя", - написал Додон. По его словам, этот референдум не имеет прямой связи с европейской интеграцией. "Это личный, карманный референдум Майи Санду. И его нужно бойкотировать. А Майю Санду лишить голосов граждан. Она и ее электоральный референдум не заслуживают поддержки молдаван", - подчеркнул экс-президент. Додон и ранее призывал к бойкоту референдума, его позицию поддержали несколько политических сил. В свою очередб оппозиционный блок "Победа" призывает всех принять участие в плебисците и сказать "нет" изменениям в конституции. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240820/bolya-1967269974.html
https://ria.ru/20240819/moldavija-1967056206.html
https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон
Додон: Санду боится бойкота и провала референдума о евроинтеграции
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду решила лично призвать людей участвовать в референдуме о евроинтеграции, поскольку боится его провала, об этом заявил во вторник в своем Telegram-канале
экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Санду выступила с обращением к гражданам Молдавии, которых она призывает принять участие в референдуме, независимо от их позиции.
"Майя Санду поняла одну вещь, которая ее очень пугает. Бойкот и провал конституционного референдума - это её личный бойкот и провал. Вот почему она так отчаянно пытается мобилизовать людей на референдум. Она боится за себя", - написал Додон.
По его словам, этот референдум не имеет прямой связи с европейской интеграцией.
"Это личный, карманный референдум Майи Санду. И его нужно бойкотировать. А Майю Санду лишить голосов граждан. Она и ее электоральный референдум не заслуживают поддержки молдаван", - подчеркнул экс-президент.
Додон и ранее призывал к бойкоту референдума, его позицию поддержали несколько политических сил. В свою очередб оппозиционный блок "Победа" призывает всех принять участие в плебисците и сказать "нет" изменениям в конституции.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?"
В июне 2022 года ЕС
предоставил Украине
и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев
и Кишинев
в их противостоянии с Москвой
.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Турция
находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония
- с 2005, Черногория
- с 2010, а Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.