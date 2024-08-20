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На Сахалине предупредили о сильном дожде и подъеме уровня рек

На Сахалине предупредили о сильном дожде и подъеме уровня рек - РИА Новости, 20.08.2024

На Сахалине предупредили о сильном дожде и подъеме уровня рек

Сильный дождь и подъем уровня рек прогнозируются вечером 22 августа и ночью 23 августа на территории восьми муниципалитетов Сахалина, предупреждает региональный РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:30

2024-08-20T08:30

2024-08-20T08:30

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сахалин

холмский район

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наводнения в россии — 2024

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг – РИА Новости. Сильный дождь и подъем уровня рек прогнозируются вечером 22 августа и ночью 23 августа на территории восьми муниципалитетов Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства. По информации спасателей, циклон затронет Макаровский, Томаринский, Долинский, Анивский, Корсаковский, Невельский, Холмский районы и Южно-Сахалинск. Синоптики прогнозируют на территории данных муниципалитетов сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее). Кроме того, днем 23 августа и в последующие сутки ожидается подъем уровня рек на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.

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россия, сахалин, холмский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия