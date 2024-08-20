"Ростех" испытал новую версию ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" в боевой работе
"Ростех": новая версия ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" подтвердила характеристики в боях
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) на полевом аэродроме
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) на полевом аэродроме. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" с увеличенной зоной поражения в ходе испытаний в боевой работе подтвердила заявленные характеристики, сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале.
"Новую модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" производства нашего холдинга "Высокоточные комплексы" испытали в условиях боевой работы. Комплекс подтвердил заявленные характеристики", - говорится в сообщении госкорпорации.
Как пояснили в "Ростехе", "Панцирь-СМ-СВ" предназначен для прикрытия Сухопутных войск. Он установлен на новое гусеничное шасси, с которым комплекс может также сопровождать системы противовоздушной обороны на марше по снегу и бездорожью. Кроме того, он имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.
"Новинка значительно увеличит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне", - подчеркнули в госкорпорации.
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16 августа, 08:43