https://ria.ru/20240820/reyd-1967360440.html

В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник

В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2024

В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник

Силовики провели рейд в московском ресторане Deep fried friends во время вечеринки, сообщили РИА Новости правоохранительных органах. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:23

2024-08-20T16:23

2024-08-20T16:23

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961462106_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_dcf8eabb205f047310f2351b99b6972b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском ресторане Deep fried friends во время вечеринки, сообщили РИА Новости правоохранительных органах. "По предварительным данным, в субботу во время вечеринки в московском клубе Deep fried friends был проведен рейд", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, по какому поводу приходили правоохранители, однако ряд Telegram-каналов писали, что рейд был из-за полученной силовиками информации о распространении там листовок антироссийского характера. По данным Telegram-канала самого ресторана, в субботу там прошла вечеринка, организованная совместно с онлайн-кинотеатром START.

https://ria.ru/20240204/ekaterinburg-1925336106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия