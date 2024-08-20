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В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2024
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16:23 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/reyd-1967360440.html
В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник
В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник - РИА Новости, 20.08.2024
В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник
Силовики провели рейд в московском ресторане Deep fried friends во время вечеринки, сообщили РИА Новости правоохранительных органах. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:23
2024-08-20T16:23
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском ресторане Deep fried friends во время вечеринки, сообщили РИА Новости правоохранительных органах. "По предварительным данным, в субботу во время вечеринки в московском клубе Deep fried friends был проведен рейд", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, по какому поводу приходили правоохранители, однако ряд Telegram-каналов писали, что рейд был из-за полученной силовиками информации о распространении там листовок антироссийского характера. По данным Telegram-канала самого ресторана, в субботу там прошла вечеринка, организованная совместно с онлайн-кинотеатром START.
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происшествия
Происшествия
В московском ресторане DFF провели рейд, сообщил источник

Силовики провели рейд в московском ресторане Deep fried friends

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Силовики провели рейд в московском ресторане Deep fried friends во время вечеринки, сообщили РИА Новости правоохранительных органах.
"По предварительным данным, в субботу во время вечеринки в московском клубе Deep fried friends был проведен рейд", - сказал собеседник агентства.
Он не смог уточнить, по какому поводу приходили правоохранители, однако ряд Telegram-каналов писали, что рейд был из-за полученной силовиками информации о распространении там листовок антироссийского характера.
По данным Telegram-канала самого ресторана, в субботу там прошла вечеринка, организованная совместно с онлайн-кинотеатром START.
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