https://ria.ru/20240820/rets-1967264372.html

Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче

Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче - РИА Новости, 20.08.2024

Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова 4 сентября примет участие в торжественном открытии дружеского хоккейного гала-матча со звездами... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:26

2024-08-20T11:26

2024-08-20T11:26

владивосток

россия

анна щербакова

российский экспортный центр (рэц)

фонд "росконгресс"

спорт

экономика

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова 4 сентября примет участие в торжественном открытии дружеского хоккейного гала-матча со звездами мирового хоккея в поддержку национального бренда "Сделано в России" во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) "Новости российского экспорта"."Матч, организованный Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, пройдет 4 сентября в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Регистрация на матч открыта для всех желающих на сайте https://madeinrussia.online/vef", - говорится в сообщении."Уже четвертого сентября во Владивостоке на "Фетисов Арене" пройдет дружеский хоккейный матч с легендами хоккея в поддержку бренда "Сделано в России". Я буду там и вас всех тоже приглашаю", - сказала Щербакова в своем обращении.Гости матча смогут не только посмотреть захватывающую игру легендарных хоккеистов и насладиться яркой концертной программой, но и лично пообщаться со спортсменами и получить их автографы, а также оценить продукцию ведущих отечественных производителей.В матче под знаменем "Сделано в России" примут участие 13 известных спортсменов, в числе которых двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук, а также представители российского и зарубежного бизнеса и государственных структур. Ведущим матча выступит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев."Отметим, Анна Щербакова уже не первый раз выступает как амбассадор бренда "Сделано в России" на мероприятиях РЭЦ, организованных в рамках одноименной программы продвижения отечественной продукции. Так, Анна приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае, который прошел в 2024 году в провинции Ляонин в преддверии Китайского Нового года", - добавляет РЭЦ.Организаторы матча - РЭЦ, фонд "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является Фетисов.

https://ria.ru/20240815/vladivostok-1966437466.html

https://rsport.ria.ru/20240820/khokkey-1967264899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, россия, анна щербакова, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", спорт, экономика