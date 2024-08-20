Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова 4 сентября примет участие в торжественном открытии дружеского хоккейного гала-матча со звездами мирового хоккея в поддержку национального бренда "Сделано в России" во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) "Новости российского экспорта".
"Матч, организованный Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, пройдет 4 сентября в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Регистрация на матч открыта для всех желающих на сайте https://madeinrussia.online/vef", - говорится в сообщении.
"Уже четвертого сентября во Владивостоке на "Фетисов Арене" пройдет дружеский хоккейный матч с легендами хоккея в поддержку бренда "Сделано в России". Я буду там и вас всех тоже приглашаю", - сказала Щербакова в своем обращении.
Гости матча смогут не только посмотреть захватывающую игру легендарных хоккеистов и насладиться яркой концертной программой, но и лично пообщаться со спортсменами и получить их автографы, а также оценить продукцию ведущих отечественных производителей.
В матче под знаменем "Сделано в России" примут участие 13 известных спортсменов, в числе которых двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук, а также представители российского и зарубежного бизнеса и государственных структур. Ведущим матча выступит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
"Отметим, Анна Щербакова уже не первый раз выступает как амбассадор бренда "Сделано в России" на мероприятиях РЭЦ, организованных в рамках одноименной программы продвижения отечественной продукции. Так, Анна приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае, который прошел в 2024 году в провинции Ляонин в преддверии Китайского Нового года", - добавляет РЭЦ.
Организаторы матча - РЭЦ, фонд "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является Фетисов.