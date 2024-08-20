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Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче - РИА Новости, 20.08.2024
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11:26 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/rets-1967264372.html
Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче
Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче - РИА Новости, 20.08.2024
Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова 4 сентября примет участие в торжественном открытии дружеского хоккейного гала-матча со звездами... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:26
2024-08-20T11:26
владивосток
россия
анна щербакова
российский экспортный центр (рэц)
фонд "росконгресс"
спорт
экономика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова 4 сентября примет участие в торжественном открытии дружеского хоккейного гала-матча со звездами мирового хоккея в поддержку национального бренда "Сделано в России" во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) "Новости российского экспорта"."Матч, организованный Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, пройдет 4 сентября в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Регистрация на матч открыта для всех желающих на сайте https://madeinrussia.online/vef", - говорится в сообщении."Уже четвертого сентября во Владивостоке на "Фетисов Арене" пройдет дружеский хоккейный матч с легендами хоккея в поддержку бренда "Сделано в России". Я буду там и вас всех тоже приглашаю", - сказала Щербакова в своем обращении.Гости матча смогут не только посмотреть захватывающую игру легендарных хоккеистов и насладиться яркой концертной программой, но и лично пообщаться со спортсменами и получить их автографы, а также оценить продукцию ведущих отечественных производителей.В матче под знаменем "Сделано в России" примут участие 13 известных спортсменов, в числе которых двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук, а также представители российского и зарубежного бизнеса и государственных структур. Ведущим матча выступит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев."Отметим, Анна Щербакова уже не первый раз выступает как амбассадор бренда "Сделано в России" на мероприятиях РЭЦ, организованных в рамках одноименной программы продвижения отечественной продукции. Так, Анна приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае, который прошел в 2024 году в провинции Ляонин в преддверии Китайского Нового года", - добавляет РЭЦ.Организаторы матча - РЭЦ, фонд "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является Фетисов.
https://ria.ru/20240815/vladivostok-1966437466.html
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владивосток, россия, анна щербакова, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", спорт, экономика
Владивосток, Россия, Анна Щербакова, Российский экспортный центр (РЭЦ), Фонд "Росконгресс", Спорт, Экономика

Анна Щербакова выступит амбассадором "Сделано в России" на хоккейном матче

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Щербакова
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова 4 сентября примет участие в торжественном открытии дружеского хоккейного гала-матча со звездами мирового хоккея в поддержку национального бренда "Сделано в России" во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) "Новости российского экспорта".
"Матч, организованный Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, пройдет 4 сентября в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Регистрация на матч открыта для всех желающих на сайте https://madeinrussia.online/vef", - говорится в сообщении.
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"Уже четвертого сентября во Владивостоке на "Фетисов Арене" пройдет дружеский хоккейный матч с легендами хоккея в поддержку бренда "Сделано в России". Я буду там и вас всех тоже приглашаю", - сказала Щербакова в своем обращении.
Гости матча смогут не только посмотреть захватывающую игру легендарных хоккеистов и насладиться яркой концертной программой, но и лично пообщаться со спортсменами и получить их автографы, а также оценить продукцию ведущих отечественных производителей.
В матче под знаменем "Сделано в России" примут участие 13 известных спортсменов, в числе которых двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и олимпийский чемпион Илья Ковальчук, а также представители российского и зарубежного бизнеса и государственных структур. Ведущим матча выступит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
"Отметим, Анна Щербакова уже не первый раз выступает как амбассадор бренда "Сделано в России" на мероприятиях РЭЦ, организованных в рамках одноименной программы продвижения отечественной продукции. Так, Анна приняла участие в первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Китае, который прошел в 2024 году в провинции Ляонин в преддверии Китайского Нового года", - добавляет РЭЦ.
Организаторы матча - РЭЦ, фонд "Росконгресс" и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является Фетисов.
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ВладивостокРоссияАнна ЩербаковаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Фонд "Росконгресс"СпортЭкономика
 
 
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