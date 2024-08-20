https://ria.ru/20240820/remont-1967363475.html
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передадут "Казакам России"
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передадут "Казакам России" - РИА Новости, 20.08.2024
Липецкий концертный зал "Октябрь" после ремонта передадут "Казакам России"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился передать обновленный концертный зал "Октябрь" липецкому государственному театру танца "Казаки России",... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:32
2024-08-20T16:32
2024-08-20T16:32
липецкая область
игорь артамонов
театр
сочи
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ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился передать обновленный концертный зал "Октябрь" липецкому государственному театру танца "Казаки России", сообщили в пресс-службе правительства региона. Там пояснили, что главная концертная площадка области перейдет в распоряжение театра сразу после завершения реконструкции в ближайшее время. Свой 35-й юбилейный сезон "Казаки России" откроют на собственной сцене. "Они выступали на Поклонной горе, Красной площади и Олимпиаде в Сочи, танцевали в Государственном Кремлевском и Букингемском дворцах, объехали больше 30 стран и бессчетное количество городов и сел России. Это гордость липецкой земли. Гордость всей страны – театр танца "Казаки России", у которого 34 года своего театра не было", – прокомментировал это событие Артамонов в своем телеграм-канале. Как отметил основатель и художественный руководитель театра танца, народный артист России Леонид Милованов, для театра начинается новая веха в его истории. В частности, это касается детской танцевальной студии. Сейчас в ней занимаются 300 ребят. Набрать больше, по словам Милованова, не было возможности из-за небольшой площади старого помещения студии. Теперь и юные артисты, и признанные мастера смогут готовить новые постановки в комфортных условиях и радовать своим творчеством липчан и гостей области круглый год.
https://ria.ru/20240820/blagoustroystvo-1967336645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, театр, сочи
Липецкая область, Игорь Артамонов, Театр, Сочи
ЛИПЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился передать обновленный концертный зал "Октябрь" липецкому государственному театру танца "Казаки России", сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там пояснили, что главная концертная площадка области перейдет в распоряжение театра сразу после завершения реконструкции в ближайшее время. Свой 35-й юбилейный сезон "Казаки России" откроют на собственной сцене.
"Они выступали на Поклонной горе, Красной площади и Олимпиаде в Сочи, танцевали в Государственном Кремлевском и Букингемском дворцах, объехали больше 30 стран и бессчетное количество городов и сел России. Это гордость липецкой земли. Гордость всей страны – театр танца "Казаки России", у которого 34 года своего театра не было", – прокомментировал это событие Артамонов
в своем телеграм-канале.
Как отметил основатель и художественный руководитель театра танца, народный артист России Леонид Милованов, для театра начинается новая веха в его истории. В частности, это касается детской танцевальной студии. Сейчас в ней занимаются 300 ребят. Набрать больше, по словам Милованова, не было возможности из-за небольшой площади старого помещения студии. Теперь и юные артисты, и признанные мастера смогут готовить новые постановки в комфортных условиях и радовать своим творчеством липчан и гостей области круглый год.