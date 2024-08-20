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В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
19:35 20.08.2024 (обновлено: 20:22 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/religiya-1967408421.html
В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением
В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением
Принятие закона, позволяющего запретить УПЦ на Украине, стало историческим преступлением, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:35
2024-08-20T20:22
религия
в мире
россия
верховная рада украины
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Принятие закона, позволяющего запретить УПЦ на Украине, стало историческим преступлением, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович."Своими действиями клика Зеленского лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского украинского народа. Гонители совершают историческое преступление", — сказал он.Российское министерство, подчеркнул дипломат, решительно осуждает решение, которое ведет к полному запрету УПЦ. Оно также призывает всех неравнодушных объединиться для противодействия произволу властей на Украине.Как подчеркнул Аскальдович, одобрение этого закона — мощный удар по всему православию и угроза для его канонического единства."Режим Зеленского в очередной раз подтвердил диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду политическим целям", — резюмировал он.Ранее во вторник Верховная рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. По словам депутата местного парламента Ярослава Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед принятием его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Гонения на УПЦВ октябре прошлого года Рада в первом чтении приняла законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании парламента, требуя немедленно принять проект.В УПЦ не раз заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ получил огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, указав, что он носит репрессивный характер. Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.Как сообщал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.Киевские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, руководство в разных регионах республики объявило о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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в мире, россия, верховная рада украины, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, сша
Религия, В мире, Россия, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, США
В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением

Посол МИД РФ Аскальдович: гонители УПЦ совершают историческое преступление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Принятие закона, позволяющего запретить УПЦ на Украине, стало историческим преступлением, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
"Своими действиями клика Зеленского лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского украинского народа. Гонители совершают историческое преступление", — сказал он.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Рада приняла закон о запрете УПЦ по указанию США, заявил Азаров
Вчера, 19:01
Российское министерство, подчеркнул дипломат, решительно осуждает решение, которое ведет к полному запрету УПЦ. Оно также призывает всех неравнодушных объединиться для противодействия произволу властей на Украине.
Как подчеркнул Аскальдович, одобрение этого закона — мощный удар по всему православию и угроза для его канонического единства.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Священник рассказал о положении верующих на Украине после запрета УПЦ
Вчера, 15:31
"Режим Зеленского в очередной раз подтвердил диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду политическим целям", — резюмировал он.
Ранее во вторник Верховная рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. По словам депутата местного парламента Ярослава Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед принятием его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Будет только хуже". Буддийский монах высказался о запрете УПЦ
Вчера, 15:40

Гонения на УПЦ

В октябре прошлого года Рада в первом чтении приняла законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.
Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании парламента, требуя немедленно принять проект.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
Вчера, 15:58
В УПЦ не раз заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ получил огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, указав, что он носит репрессивный характер. Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.
Как сообщал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.
Киевские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, руководство в разных регионах республики объявило о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине
Вчера, 14:55
 
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