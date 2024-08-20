https://ria.ru/20240820/religiya-1967408421.html

В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением

В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением - РИА Новости, 20.08.2024

В МИД назвали гонения на УПЦ историческим преступлением

Принятие закона, позволяющего запретить УПЦ на Украине, стало историческим преступлением, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:35

2024-08-20T19:35

2024-08-20T20:22

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Принятие закона, позволяющего запретить УПЦ на Украине, стало историческим преступлением, заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович."Своими действиями клика Зеленского лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского украинского народа. Гонители совершают историческое преступление", — сказал он.Российское министерство, подчеркнул дипломат, решительно осуждает решение, которое ведет к полному запрету УПЦ. Оно также призывает всех неравнодушных объединиться для противодействия произволу властей на Украине.Как подчеркнул Аскальдович, одобрение этого закона — мощный удар по всему православию и угроза для его канонического единства."Режим Зеленского в очередной раз подтвердил диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду политическим целям", — резюмировал он.Ранее во вторник Верховная рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. По словам депутата местного парламента Ярослава Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед принятием его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Гонения на УПЦВ октябре прошлого года Рада в первом чтении приняла законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании парламента, требуя немедленно принять проект.В УПЦ не раз заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ получил огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, указав, что он носит репрессивный характер. Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.Как сообщал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.Киевские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, руководство в разных регионах республики объявило о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

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https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html

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